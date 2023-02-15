Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против Альфа-банка и «Тинькофф банка»
Евросоюз намерен ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект десятого пакета санкций против России.
Под ограничения также могут попасть медиакомпании, которые «занимаются пропагандой» в поддержку спецоперации России на Украине, российский перестраховщик судов, экспортирующих нефть, и судоходная компания, зарегистрированная в Великобритании.
Кроме того, в рамках нового пакета санкции ЕС хочет заставить европейские банки отчитываться об активах Центробанка. Как отмечает агентство, такая мера станет первым шагом к рассмотрению вариантов использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
По данным Bloomberg, ЕС намерен принять десятый пакет санкций уже на следующей неделе, не дожидаясь годовщины с начала боевых действий на Украине.
13 февраля издание Politico также сообщало о планах ЕС ввести санкции против четырех российских банков, включая Альфа-банк. Утверждалось, что под ограничения попадут журналисты Russia Today, а также компании и частные лица, которые связаны с ЧВК «Вагнер». Всего в «черном списке» могут оказаться около 130 физлиц и организаций.
Альфа-банк и Росбанк уже находятся под санкциями минфина США, «Тинькофф банка» ограничения пока что не коснулись. Кроме того, еще в феврале 2022 г. США запретили американским лицам осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и ФНБ.
2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российской нефти и газа, но и от урана. В то же время ранее источник Bloomberg исключил попадание «Росатома» в санкционный список.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России 17 января. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, десятый пакет санкций вступит в силу в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля.