Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против Альфа-банка и «Тинькофф банка»

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российской нефти и газа, но и от урана. В то же время ранее источник Bloomberg исключил попадание «Росатома» в санкционный список.