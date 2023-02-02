Европарламент призвал страны ЕС быстрее принять десятый пакет санкций против РФ
В преддверии саммита ЕС-Украина Европарламент в четверг, 2 февраля, на пленарном заседании принял резолюцию, в которой призвал страны Европейского союза «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Об этом говорится на сайте Европарламента.
«Члены Европарламента призывают государства – члены [ЕС] как можно скорее принять десятый пакет санкций против Москвы и непрерывно и инициативно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц», – говорится в резолюции. Помимо этого Европарламент призывает ввести санкции против таких компаний, как «Лукойл» и «Росатом», которые все еще присутствуют на рынке Евросоюза, а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и урана из России.
Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не обязательный к исполнению для институтов Евросоюза.
17 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций в отношении России. Он будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. До этого в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе глава ЕК назвала целью санкций ЕС погружение экономики России в рецессию на длительный срок.
20 января «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник писали, что даты принятия десятого пакета санкций ЕС против России на данный момент нет. Собеседник агентства говорил, что сейчас Евросоюз сконцентрировался на реализации и предотвращении обхода действующих ограничений. При этом он выразил уверенность, что у Евросоюза есть «идеи» относительно новых санкций против России. Он не стал комментировать, какие секторы затронут новые ограничения.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.