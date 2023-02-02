Европарламент призвал страны ЕС быстрее принять десятый пакет санкций против РФ

«Члены Европарламента призывают государства – члены [ЕС] как можно скорее принять десятый пакет санкций против Москвы и непрерывно и инициативно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц», – говорится в резолюции. Помимо этого Европарламент призывает ввести санкции против таких компаний, как «Лукойл» и «Росатом», которые все еще присутствуют на рынке Евросоюза, а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и урана из России.