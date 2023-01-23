Bloomberg узнал подробности десятого пакета санкций ЕС против России
В десятом пакете санкций против России ЕС может расширить ограничения в отношении товаров, которые используются российским военно-промышленным комплексом (ВПК). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Издание пишет, что предложения по новым мерам еще не озвучены, однако ожидается, что санкции будут направлены на расширение ограничений в отношении сектора беспилотников, а также товаров двойного назначения, которые использует российский ВПК. Собеседники агентства отмечают, что Польша и страны Балтии намерены добиться более жесткий санкций против РФ.
Предполагается, что новые ограничения могут принять в феврале, спустя год после начала боевых действий на Украине. Ограничения также могут затронуть Белоруссию «за ее роль в оказании постоянной поддержки России».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России 17 января 2023 г. По ее словам, он будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. Дата принятия новых ограничительный мер еще не согласована, говорили источники «РИА Новости».
22 января об обсуждении в ЕС возможности санкций против Белоруссии сообщало польское RMF FM со ссылкой на источники в ЕК. В частности, речь может идти о тотальном эмбарго на поставки Минску вооружения и техники двойного назначения.
Очередной пакет санкций против РФ не поддержали власти Венгрии. Ранее сегодня глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что антироссийские ограничения ведут Европу «в тупик». По его словам, новый санкционный лист станет ошибкой.