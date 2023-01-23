Bloomberg узнал подробности десятого пакета санкций ЕС против России

Издание пишет, что предложения по новым мерам еще не озвучены, однако ожидается, что санкции будут направлены на расширение ограничений в отношении сектора беспилотников, а также товаров двойного назначения, которые использует российский ВПК. Собеседники агентства отмечают, что Польша и страны Балтии намерены добиться более жесткий санкций против РФ.