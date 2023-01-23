Глава МИД Венгрии: антироссийские санкции ведут Европу «в тупик»

Позже высокопоставленный европейский источник сообщил «РИА Новости», что даты принятия десятого пакета санкций ЕС против России на данный момент нет. Сейчас Евросоюз сконцентрировался на реализации и предотвращении обхода действующих ограничений, добавил он. При этом собеседник выразил уверенность, что у Евросоюза есть «идеи» относительно новых санкций против России. Он не стал комментировать, какие секторы затронут новые ограничения.