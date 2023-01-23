Глава МИД Венгрии: антироссийские санкции ведут Европу «в тупик»
Санкции в отношении России ведут Европу «в тупик», заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Очередной пакет антироссийских санкций стал бы «огромной ошибкой», считает он.
«Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет... Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик», – написал министр в соцсети (цит. по «РИА Новости»).
17 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций в отношении России. Он будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК назвала целью санкций ЕС погружение экономики России в рецессию на длительный срок.
Позже высокопоставленный европейский источник сообщил «РИА Новости», что даты принятия десятого пакета санкций ЕС против России на данный момент нет. Сейчас Евросоюз сконцентрировался на реализации и предотвращении обхода действующих ограничений, добавил он. При этом собеседник выразил уверенность, что у Евросоюза есть «идеи» относительно новых санкций против России. Он не стал комментировать, какие секторы затронут новые ограничения.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.