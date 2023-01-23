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Глава МИД Венгрии: антироссийские санкции ведут Европу «в тупик»

Ведомости

Санкции в отношении России ведут Европу «в тупик», заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Очередной пакет антироссийских санкций стал бы «огромной ошибкой», считает он.

«Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет... Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик», – написал министр в соцсети (цит. по «РИА Новости»). 

17 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций в отношении России. Он будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК назвала целью санкций ЕС погружение экономики России в рецессию на длительный срок.

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Позже высокопоставленный европейский источник сообщил «РИА Новости», что даты принятия десятого пакета санкций ЕС против России на данный момент нет. Сейчас Евросоюз сконцентрировался на реализации и предотвращении обхода действующих ограничений, добавил он. При этом собеседник выразил уверенность, что у Евросоюза есть «идеи» относительно новых санкций против России. Он не стал комментировать, какие секторы затронут новые ограничения.

На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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