Евросоюз не определился с датой принятия нового пакета санкций против РФ

«Мы приняли девять пакетов санкций и сконцентрированы сейчас на их реализации, предотвращении их обхода во всем мире. Мы открыты к новым санкциям, но не на данном совете глав МИД. Нельзя сейчас сказать, когда они будут приняты», – сказал он.