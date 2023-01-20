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Евросоюз не определился с датой принятия нового пакета санкций против РФ

Ведомости

Даты принятия десятого пакета санкций ЕС против России на данный момент нет, пишут «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник. Сейчас Евросоюз сконцентрировался на реализации и предотвращении обхода действующих ограничений, добавил он.

«Мы приняли девять пакетов санкций и сконцентрированы сейчас на их реализации, предотвращении их обхода во всем мире. Мы открыты к новым санкциям, но не на данном совете глав МИД. Нельзя сейчас сказать, когда они будут приняты», – сказал он.

Он выразил уверенность, что у Евросоюза есть «идеи» относительно новых санкций против России. Он не стал комментировать, какие секторы затронут новые ограничения.

17 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций в отношении России. Он будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов.

До этого в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе глава ЕК назвала целью санкций ЕС погружение экономики России в рецессию на длительный срок.

На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.

Ранее по теме: Reuters: Польша и Литва хотят расширить санкции ЕС на ядерный сектор России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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