Евросоюз не определился с датой принятия нового пакета санкций против РФ
Даты принятия десятого пакета санкций ЕС против России на данный момент нет, пишут «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник. Сейчас Евросоюз сконцентрировался на реализации и предотвращении обхода действующих ограничений, добавил он.
«Мы приняли девять пакетов санкций и сконцентрированы сейчас на их реализации, предотвращении их обхода во всем мире. Мы открыты к новым санкциям, но не на данном совете глав МИД. Нельзя сейчас сказать, когда они будут приняты», – сказал он.
Он выразил уверенность, что у Евросоюза есть «идеи» относительно новых санкций против России. Он не стал комментировать, какие секторы затронут новые ограничения.
17 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций в отношении России. Он будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.