Шольц заявил, что ЕС ужесточит санкции против РФ к годовщине начала СВО
Европейский союз ужесточит санкции в отношении России к годовщине начала специальной военной операции на Украине – 24 февраля, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает немецкая газета Handelsblatt.
«Мы, Европейский союз, еще раз ужесточим санкции против России», – заявил Шольц.
Аналогичное заявление сделала ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС планирует принять десятый пакет санкций против России к годовщине начала спецоперации.
2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российской нефти и газа, но и от урана.
Глава ЕК анонсировала десятый пакет санкций против России 17 января. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.
16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий сектора России.