Глава Еврокомиссии анонсировала принятие новых санкций к годовщине начала СВО
Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций против России к 24 февраля — годовщине начала спецоперации на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает AFP в Twitter.
«Мы введем совместно с нашими партнерами из G7 потолок цен на нефтепродукты из России, и к 24 февраля — спустя год после начала вторжения — мы намерены ввести десятый пакет санкций», — сказала она в ходе своего визита в Киев.
Ранее сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российской нефти и газа, но и от урана.
17 января Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что санкции могут принять к годовщине начала боевых действий на Украине. По данным издания, ЕС может расширить ограничения против сектора беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует российский ВПК. До этого Reuters писал, что Польша и Литва хотят добиться санкций против российского ядерного сектора, в том числе в отношении «Росатома».
В то же время расширение санкций не поддержали в Венгрии. Премьер страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на инициативы, затрагивающие организации и предприятия ядерной энергетики России.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций против РФ. По словам главы ЕК, целью санкций является «погрузить экономику России в рецессию на десятилетия».
В то же время российские власти не раз говорили, что Западу не удалось достичь цели. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что расчеты ЕС «смять» российскую экономику не оправдались. Он отмечал, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Путин указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам.