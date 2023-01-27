Орбан пригрозил наложить вето на санкции против «Росатома»

В то же время, по его словам, санкции против России вносятся в рамках общей внешней политики и безопасности ЕС, это пятый раздел второй главы Лиссабонского договора. Гландин напоминает, что, согласно ст. 31 этого документа, решения в этой области должны приниматься строго единогласно: при несогласии хотя бы одной страны на подготовительной стадии вопрос не ставится даже на голосование и не вносится в повестку заседания Совета ЕС.