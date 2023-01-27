Орбан пригрозил наложить вето на санкции против «Росатома»Заменить российское топливо АЭС «Пакш-1» на американское дорого и сложно
Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики. Об этом заявил 27 января 2023 г. венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Мы не позволим реализовать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи», – сказал Орбан, подчеркнув, что если Евросоюз решит включить «Росатом» в новый санкционный пакет, то, «очевидно, должно быть наложено вето». (цитата по Reuters).
По данным Reuters, очередной, уже десятый пакет санкций ЕС планируется объявить 24 февраля 2023 г., в годовщину начала Россией СВО на Украине. Как сообщали 13 января источники Reuters и Bloomberg, с высокой долей вероятности в санкционный список может попасть и российский ядерный сектор – на этом настаивают, в частности, Польша и Литва.
Киев в течение всего 2022 г. неоднократно требовал от Брюсселя ввести санкции против «Росатома», обвиняя российскую сторону в обстрелах контролируемой ею крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Премьер Украины Денис Шмыгаль в очередной раз потребовал ввести санкции против российской госкорпорации 9 января 2023 г.
Единственная венгерская АЭС «Пакш», работа которой может пострадать в случае введения ЕС санкций против «Росатома», имеет четыре реактора ВВЭР-440 советского производства общей мощностью около 2 ГВт. Они вводились в период с 1982 по 1987 г. Станция вырабатывает примерно половину производства электроэнергии страны, обеспечивая около трети потребления, а ядерное топливо получает из России.
В соответствии с соглашением, подписанным в 2014 г. с Москвой, Будапешт намерен расширить АЭС еще двумя российскими реакторами уже ВВЭР-1200 мощностью по 1,2 ГВт (проект «Пакш-2»). Существенным плюсом предложения «Росатома» был госкредит России на строительство АЭС размером до 10 млрд евро (общая стоимость АЭС оценена в 12,5 млрд евро).
В конце августа 2022 г. венгерское управление по атомной энергии выдало «Росатому» разрешение на строительство двух блоков. В сентябре 2022 г. «Росатом» начал земляные работы на стройплощадке. А в начале декабря того же года, как сообщили в «Атомэнергомаше» (машиностроительный дивизион госкорпорации), венгерская сторона выдала нескольким российским машиностроительным предприятиям атомной отрасли («АЭМ-технологии», «Петрозаводскмаш», «Атоммаш», ЦКБМ и др.) разрешение на производство оборудования для «Пакш-2».
А с 14 октября по 15 декабря 2022 г. 1,5 млн из 8,2 млн зарегистрированных избирателей Венгрии приняли участие в опросе («национальных консультациях») по вопросу одобрения антироссийских санкций. Вопросы касались санкций, которые затронут нефть, газ, уголь, АЭС «Пакш», ограничений для российских туристов и других чувствительных вопросов. Анкеты разносили почтальоны. 97% ответивших респондентов выступили против санкций.
Еврокомиссия раскритиковала опрос как нерепрезентативный. Так, представитель ЕК Петер Стано 16 января 2023 г. заявил, что явка оказалась «очень низкой», поэтому результаты не отражают реальных настроений венгров.
С одной стороны, для ЕС и евробюрократии в Брюсселе, с точки зрения европейского права, результаты октябрьского опроса в Венгрии не являются обязывающими и значимым обоснованием позиции Будапешта в плане «вето» по антироссийским санкциям, это скорее политический акт, а не правовой, говорит партнер адвокатского бюро NSP, эксперт по международному праву Сергей Гландин.
В то же время, по его словам, санкции против России вносятся в рамках общей внешней политики и безопасности ЕС, это пятый раздел второй главы Лиссабонского договора. Гландин напоминает, что, согласно ст. 31 этого документа, решения в этой области должны приниматься строго единогласно: при несогласии хотя бы одной страны на подготовительной стадии вопрос не ставится даже на голосование и не вносится в повестку заседания Совета ЕС.
Доля атомной энергетики в структуре энергопотребления Венгрии значительная, в целом может уже превышать треть, в то же время это наиболее стабильный ее источник на фоне негативной конъюнктуры по углеводородам, подтверждает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Анна Четверикова. По ее словам, если «Росатом» попадет под санкции, быстро перестроить работу «Пакша», будет сложно, не говоря уже о расширении АЭС, отмечает эксперт.
Очевидно, зная прагматизм венгров, они уже просчитывали вариант с заменой партнера по обслуживанию станции и наверняка пришли к выводу, что это будет более трудоемко и обойдется дороже, полагает Четверикова. Неудивительно, что Будапешт так решительно защищает свою атомную отрасль, говорит она.
«Росатом» сейчас поставляет топливо для реакторов ВВЭР-440, которые стоят на «Пакше-1» и в целом в Восточной Европе (такие АЭС есть также в Чехии, Словакии, Болгарии, Финляндии. – «Ведомости»), исходя из потребностей заказчика по характеристикам, говорит редактор AtomInfo Александр Уваров. Кроме того, российская сторона вывозит отработанное топливо, то есть предоставляет полный цикл обслуживания топлива, отмечает эксперт. По его мнению, американская Westinghouse – единственная теоретически возможная замена для венгров в этом плане – таких широких опций не дает.
Кроме того, для испытания поведения американских топливных сборок для ВВЭР-440, а это критически важно для безопасности, нужно как минимум три года, не говоря о сопутствующих расходах и организационных сложностях, пояснил Уваров. Американцы уже заходили со своим топливом на украинские АЭС, но там были реакторы ВВЭР-1000 и полного перехода не было, это было скорее политической акцией, отмечает он.