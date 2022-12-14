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Венгрия согласилась с решением ЕС о выделении займа Украине

В ответ ЕС частично разморозит свои фонды для этой страны
Глеб Мишутин
Конфликт между Венгрией и Брюсселем имеет системный характер / Laszlo Balogh / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Венгрия 12 декабря заключили сделку, которая урегулирует их противоречия, сообщило агентство Reuters. Согласно условиям сделки, Венгрия не будет противиться выделению Украине займа в 18 млрд евро из бюджета ЕС. Будапешт также снимет вето с законопроекта о введении минимального 15%-ного корпоративного налога на прибыль, который должен быть принят в ЕС согласно рекомендациям Организации экономического развития и сотрудничества.

Венгрия разменяла свое согласие на частичную разморозку обещанных ей средств – Брюссель обязуется проявлять большую гибкость в выделении Будапешту средств из европейских фондов, поясняет Reuters. Под этими средствами подразумеваются миллиарды евро из фондов ЕС, которые Венгрия намерена использовать в своих целях.

По условиям сделки ЕС до конца 2022 г. одобрит план Будапешта по расходованию 5,8 млрд евро, однако деньги будут предоставлены только после выполнения венгерской стороной 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции. Тем не менее, отмечает Reuters, это уже ощутимый прогресс в отношениях с Брюсселем. Даже если европейских политиков не устроит поведение Венгрии, то упомянутые средства для Будапешта не будут потеряны безвозвратно, чего Венгрия опасалась ранее. Кроме того, уменьшится количество замороженных средств, которыми Венгрия не может воспользоваться, – с 7,5 млрд до 6,3 млрд евро. Ранее на подобной заморозке настояла Еврокомиссия (ЕК), которая обвиняла Будапешт в нарушении верховенства закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных