Венгрия согласилась с решением ЕС о выделении займа Украине

Венгрия согласилась с решением ЕС о выделении займа УкраинеВ ответ ЕС частично разморозит свои фонды для этой страны
Европейский союз (ЕС) и Венгрия 12 декабря заключили сделку, которая урегулирует их противоречия, сообщило агентство Reuters. Согласно условиям сделки, Венгрия не будет противиться выделению Украине займа в 18 млрд евро из бюджета ЕС. Будапешт также снимет вето с законопроекта о введении минимального 15%-ного корпоративного налога на прибыль, который должен быть принят в ЕС согласно рекомендациям Организации экономического развития и сотрудничества.
Венгрия разменяла свое согласие на частичную разморозку обещанных ей средств – Брюссель обязуется проявлять большую гибкость в выделении Будапешту средств из европейских фондов, поясняет Reuters. Под этими средствами подразумеваются миллиарды евро из фондов ЕС, которые Венгрия намерена использовать в своих целях.
По условиям сделки ЕС до конца 2022 г. одобрит план Будапешта по расходованию 5,8 млрд евро, однако деньги будут предоставлены только после выполнения венгерской стороной 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции. Тем не менее, отмечает Reuters, это уже ощутимый прогресс в отношениях с Брюсселем. Даже если европейских политиков не устроит поведение Венгрии, то упомянутые средства для Будапешта не будут потеряны безвозвратно, чего Венгрия опасалась ранее. Кроме того, уменьшится количество замороженных средств, которыми Венгрия не может воспользоваться, – с 7,5 млрд до 6,3 млрд евро. Ранее на подобной заморозке настояла Еврокомиссия (ЕК), которая обвиняла Будапешт в нарушении верховенства закона.