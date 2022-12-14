Венгрия согласилась с решением ЕС о выделении займа Украине

По условиям сделки ЕС до конца 2022 г. одобрит план Будапешта по расходованию 5,8 млрд евро, однако деньги будут предоставлены только после выполнения венгерской стороной 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции. Тем не менее, отмечает Reuters, это уже ощутимый прогресс в отношениях с Брюсселем. Даже если европейских политиков не устроит поведение Венгрии, то упомянутые средства для Будапешта не будут потеряны безвозвратно, чего Венгрия опасалась ранее. Кроме того, уменьшится количество замороженных средств, которыми Венгрия не может воспользоваться, – с 7,5 млрд до 6,3 млрд евро. Ранее на подобной заморозке настояла Еврокомиссия (ЕК), которая обвиняла Будапешт в нарушении верховенства закона.