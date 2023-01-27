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Политика

Орбан оценил потери Венгрии от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год

Ведомости

Венгрия теряет около 10 млрд евро в год из-за санкций ЕС против России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«В результате санкций Венгрия потеряет 3764 млрд форинтов (около 10 млрд евро) в виде несостоявшегося экономического роста», — заявил он (цитата по ТАСС).

Орбан уточнил, что почти столько же в общей сложности платят граждане Венгрии в качестве подоходного налога. Он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает за пересмотр санкций в отношении РФ.

Сейчас в ЕС разрабатываются новые санкции, добавил Орбан. По его словам, на повестке — ядерная энергетика. Премьер сообщил, что Венгрия наложит вето на инициативы, затрагивающие организации и предприятия ядерной энергетики России.

13 января Reuters сообщало, что Польша и Литва хотят добиться расширения санкций против РФ в рамках десятого пакета на российский ядерный сектор. В частности, предлагается ввести ограничения против «Росатома», утверждали источники.

Ранее власти Венгрии неоднократно критиковали введенные санкции ЕС в отношении России. В частности, глава МИД страны Петер Сийярто говорил, что «санкции провалились», и указывал на экономические проблемы в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял о неэффективности ограничений. В декабре 2022 г. он призвал ЕС пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, пояснив, что Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине.

Однако уже в январе 2023 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. В Венгрии расширение ограничительных мер также не поддержали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных