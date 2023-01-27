Орбан оценил потери Венгрии от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год
Венгрия теряет около 10 млрд евро в год из-за санкций ЕС против России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«В результате санкций Венгрия потеряет 3764 млрд форинтов (около 10 млрд евро) в виде несостоявшегося экономического роста», — заявил он (цитата по ТАСС).
Орбан уточнил, что почти столько же в общей сложности платят граждане Венгрии в качестве подоходного налога. Он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает за пересмотр санкций в отношении РФ.
Сейчас в ЕС разрабатываются новые санкции, добавил Орбан. По его словам, на повестке — ядерная энергетика. Премьер сообщил, что Венгрия наложит вето на инициативы, затрагивающие организации и предприятия ядерной энергетики России.
13 января Reuters сообщало, что Польша и Литва хотят добиться расширения санкций против РФ в рамках десятого пакета на российский ядерный сектор. В частности, предлагается ввести ограничения против «Росатома», утверждали источники.
Ранее власти Венгрии неоднократно критиковали введенные санкции ЕС в отношении России. В частности, глава МИД страны Петер Сийярто говорил, что «санкции провалились», и указывал на экономические проблемы в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял о неэффективности ограничений. В декабре 2022 г. он призвал ЕС пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, пояснив, что Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине.
Однако уже в январе 2023 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. В Венгрии расширение ограничительных мер также не поддержали.