Орбан оценил потери Венгрии от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год

Ранее власти Венгрии неоднократно критиковали введенные санкции ЕС в отношении России. В частности, глава МИД страны Петер Сийярто говорил, что «санкции провалились», и указывал на экономические проблемы в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял о неэффективности ограничений. В декабре 2022 г. он призвал ЕС пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, пояснив, что Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине.