Газета
Политика

Politico: ЕС может ввести санкции против четырех российских банков

Ведомости

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций в отношении России может ввести ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Кроме того, в санкционный лист могут включить около 130 физлиц и организаций. В частности, под санкции попадут сотрудники государственных СМИ, в том числе журналисты Russia Today, а также компании и частные лица, которые связаны с ЧВК «Вагнер».

Среди ограничений, которые будут установлены десятым пакетом санкций, числится также запрет на работу российских граждан в составе советов директоров критически важных инфраструктурных компаний ЕС, в том числе в газовых компаниях и в электросетях. 

Брюссель также планирует запретить экспорт электронных компонентов и грузовиков в Россию, а также техники, которая используется в строительном секторе. При этом, по информации издания, точных сведений о включении алмазов в санкционный список пока нет. Предполагается, что под запрет попадут также российский каучук и асфальт.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российской нефти и газа, но и от урана.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России 17 января. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, десятый пакет санкций вступит в силу в годовщину начала спецоперации на Украине – 24 февраля.

Ранее по теме: Politico: десятый пакет санкций против России закроет пробелы в уже принятых ограничениях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных