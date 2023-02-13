Politico: ЕС может ввести санкции против четырех российских банков
Евросоюз в рамках десятого пакета санкций в отношении России может ввести ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
Кроме того, в санкционный лист могут включить около 130 физлиц и организаций. В частности, под санкции попадут сотрудники государственных СМИ, в том числе журналисты Russia Today, а также компании и частные лица, которые связаны с ЧВК «Вагнер».
Среди ограничений, которые будут установлены десятым пакетом санкций, числится также запрет на работу российских граждан в составе советов директоров критически важных инфраструктурных компаний ЕС, в том числе в газовых компаниях и в электросетях.
Брюссель также планирует запретить экспорт электронных компонентов и грузовиков в Россию, а также техники, которая используется в строительном секторе. При этом, по информации издания, точных сведений о включении алмазов в санкционный список пока нет. Предполагается, что под запрет попадут также российский каучук и асфальт.
2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. Кроме того, Европарламент предложил ввести санкции против «Лукойла» и «Росатома», а также отказаться не только от российской нефти и газа, но и от урана.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России 17 января. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий.
По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, десятый пакет санкций вступит в силу в годовщину начала спецоперации на Украине – 24 февраля.