Politico: десятый пакет санкций против России закроет пробелы в уже принятых ограничениях
С точки зрения экономики следующий пакет санкций против России не будет полноценным, это, скорее, исправление существующих ограничений и заполнение пробелов, передает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что санкции могут принять к годовщине начала спецоперации на Украине. По данным издания, ЕС может расширить ограничения против сектора беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует российский ВПК. До этого Reuters писал, что Польша и Литва хотят добиться санкций против российского ядерного сектора, в том числе в отношении «Росатома».
По данным Reuters, что министры по европейским делам из разных столиц ЕС встречаются утром 6 февраля в Брюсселе, чтобы подготовить саммит своих лидеров, назначенный на четверг и пятницу (9 и 10 февраля). «Украина занимает важное место в повестке дня, и министры намерены обсудить вопрос о создании специального трибунала для судебного преследования российских чиновников», – отмечает Politico.
Помимо этого министры будут настаивать на использовании замороженных российских активов, поскольку требования использовать замороженные резервы ЦБ «становятся все громче». Высокопоставленные дипломаты отмечают, что этот вопрос остается «весьма спорным», поскольку некоторые лидеры ЕС убеждены, что нет способа использовать наличные деньги России, не нарушая международного права.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций против РФ. По словам главы ЕК, целью санкций является «погрузить экономику России в рецессию на десятилетия».
В то же время российские власти не раз говорили, что Западу не удалось достичь цели. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что расчеты ЕС «смять» российскую экономику не оправдались. Он отмечал, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Путин указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам.