Politico: десятый пакет санкций против России закроет пробелы в уже принятых ограничениях

В то же время российские власти не раз говорили, что Западу не удалось достичь цели. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что расчеты ЕС «смять» российскую экономику не оправдались. Он отмечал, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Путин указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам.