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Медведев назвал проблемами Европы удорожание жизни и национальное унижение

Ведомости

Европейцам продали «дешевое порнографическое шоу», которое принесло им проблемы – удорожание жизни и национальное унижение, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, современные европейские лидеры «никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками» – теми, кто строил «новую, независимую и процветающую» Европу.

«Это было особенно заметно в ходе прошедшего «чеса» украинских вымогателей. Апогеем «цирка уродов» стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха», – написал политик, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с королем Великобритании Карлом III.

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Сейчас «живущие на осколках великой Римской империи» видят, что им продали «дешевое порнографическое шоу» и «мерзкую и грязную фантазию», которая принесла европейцам только проблемы, считает Медведев. Первой такой проблемой он назвал «непомерное удорожание их жизни», справиться с котором граждане смогут, если будут «меньше есть» и «реже мыться». Вторая проблема – «национальное унижение» – гораздо хуже, считает зампред Совбеза.

«Но когда пусть и бывшими, но империями понукают бывшие неудачники-недомерки… Ну хорошо, бывшие «великие княжества» – польское и литовское… это очень унизительно <...> Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для «старой европейской цивилизации» весьма плачевно», – написал Медведев.

По его словам, она «растворяется под натиском эмигрантов», а скоро исчезнет совсем, «повторив известный миф о похищении Европы Зевсом», при этом «роль быка сыграет нахрапистая Америка», чьи интересы обслуживают Польша и страны Балтии.

После встречи с Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсуждал с украинским президентом возможность предоставления Киеву истребителей. Помимо этого они обсуждали предоставление Украине еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет. 9 февраля Зеленский выступил на Совете Европы и вновь призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Киеву современное вооружение. На этом фоне Медведев заявил о необходимости наращивать в России производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных