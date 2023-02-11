Медведев назвал проблемами Европы удорожание жизни и национальное унижение

После встречи с Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсуждал с украинским президентом возможность предоставления Киеву истребителей. Помимо этого они обсуждали предоставление Украине еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет. 9 февраля Зеленский выступил на Совете Европы и вновь призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Киеву современное вооружение. На этом фоне Медведев заявил о необходимости наращивать в России производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки.