Медведев назвал проблемами Европы удорожание жизни и национальное унижение
Европейцам продали «дешевое порнографическое шоу», которое принесло им проблемы – удорожание жизни и национальное унижение, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По мнению Медведева, современные европейские лидеры «никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками» – теми, кто строил «новую, независимую и процветающую» Европу.
«Это было особенно заметно в ходе прошедшего «чеса» украинских вымогателей. Апогеем «цирка уродов» стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха», – написал политик, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с королем Великобритании Карлом III.
Сейчас «живущие на осколках великой Римской империи» видят, что им продали «дешевое порнографическое шоу» и «мерзкую и грязную фантазию», которая принесла европейцам только проблемы, считает Медведев. Первой такой проблемой он назвал «непомерное удорожание их жизни», справиться с котором граждане смогут, если будут «меньше есть» и «реже мыться». Вторая проблема – «национальное унижение» – гораздо хуже, считает зампред Совбеза.
«Но когда пусть и бывшими, но империями понукают бывшие неудачники-недомерки… Ну хорошо, бывшие «великие княжества» – польское и литовское… это очень унизительно <...> Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для «старой европейской цивилизации» весьма плачевно», – написал Медведев.
По его словам, она «растворяется под натиском эмигрантов», а скоро исчезнет совсем, «повторив известный миф о похищении Европы Зевсом», при этом «роль быка сыграет нахрапистая Америка», чьи интересы обслуживают Польша и страны Балтии.
После встречи с Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсуждал с украинским президентом возможность предоставления Киеву истребителей. Помимо этого они обсуждали предоставление Украине еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет. 9 февраля Зеленский выступил на Совете Европы и вновь призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Киеву современное вооружение. На этом фоне Медведев заявил о необходимости наращивать в России производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки.