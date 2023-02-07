Медведев назвал «хотелками» разговоры о «корейском» сценарии для Украины

Достижение уровня Кореи для Украины «тезис для внутреннего использования, не более», считает Медведев. Он добавил, что «украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели (разделительная демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей – "Ведомости") создал две самостоятельные страны», а Донбасс и другие территории вошли в состав России, «которая является крупнейшим государством».