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Медведев назвал «хотелками» разговоры о «корейском» сценарии для Украины

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что разговоры о «корейском сценарии» для Украины – это «просто хотелки». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Достижение уровня Кореи для Украины «тезис для внутреннего использования, не более», считает Медведев. Он добавил, что «украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели (разделительная демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей – "Ведомости") создал две самостоятельные страны», а Донбасс и другие территории вошли в состав России, «которая является крупнейшим государством».

8 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия может предложить завершить боевые действия по «корейскому» сценарию. План предполагает разделение Украины и юридическое оформление утраты Киевом контроля над территориями на востоке страны по аналогии с «38-й параллелью». На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления «уткой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных