Медведев назвал «хотелками» разговоры о «корейском» сценарии для Украины
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что разговоры о «корейском сценарии» для Украины – это «просто хотелки». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Достижение уровня Кореи для Украины «тезис для внутреннего использования, не более», считает Медведев. Он добавил, что «украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели (разделительная демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей – "Ведомости") создал две самостоятельные страны», а Донбасс и другие территории вошли в состав России, «которая является крупнейшим государством».
8 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия может предложить завершить боевые действия по «корейскому» сценарию. План предполагает разделение Украины и юридическое оформление утраты Киевом контроля над территориями на востоке страны по аналогии с «38-й параллелью». На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления «уткой».