В Кремле назвали «уткой» заявления о «корейском» сценарии завершения конфликта на Украине
Информация Киева о том, что Москва якобы хочет предложить Украине завершить боевые действия по «корейскому» сценарию, не является достоверной, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак встречается с «политиками прошлых времен» и через них передает сообщения, что власти РФ «готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть сейчас», и принудить Киев к «какому-нибудь перемирию».
«Оно (заявление Киева) несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка. Причем если я правильно понимаю, там действительно у них были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там в Раде или еще где-то тоже есть человек с такой фамилией», – сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к серьезному диалогу по урегулированию на Украине, если Киев выполнит озвученные ранее требования и будет учитывать «новые территориальные реалии».
В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. В ООН сообщили, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш готов выступить посредником в ходе переговоров, если с этим согласятся все стороны. Песков тогда заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку Москва ориентируется только на свои цели и здравый смысл.
После завершения летом 1953 г. боевых действий на Корейском полуострове было подписано соглашение о перемирии, создавшее корейскую демилитаризованную зону, которая проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. При этом мирный договор так и не был подписан, и Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны.