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В Кремле назвали «уткой» заявления о «корейском» сценарии завершения конфликта на Украине

Ведомости

Информация Киева о том, что Москва якобы хочет предложить Украине завершить боевые действия по «корейскому» сценарию, не является достоверной, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак встречается с «политиками прошлых времен» и через них передает сообщения, что власти РФ «готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть сейчас», и принудить Киев к «какому-нибудь перемирию».

«Оно (заявление Киева) несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка. Причем если я правильно понимаю, там действительно у них были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там в Раде или еще где-то тоже  есть человек с такой фамилией», – сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к серьезному диалогу по урегулированию на Украине, если Киев выполнит озвученные ранее требования и будет учитывать «новые территориальные реалии».

В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. В ООН сообщили, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш готов выступить посредником в ходе переговоров, если с этим согласятся все стороны. Песков тогда заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку Москва ориентируется только на свои цели и здравый смысл.

После завершения летом 1953 г. боевых действий на Корейском полуострове было подписано соглашение о перемирии, создавшее корейскую демилитаризованную зону, которая проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. При этом мирный договор так и не был подписан, и Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных