В Кремле назвали «уткой» заявления о «корейском» сценарии завершения конфликта на Украине

«Оно (заявление Киева) несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка. Причем если я правильно понимаю, там действительно у них были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там в Раде или еще где-то тоже есть человек с такой фамилией», – сказал он.