Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил открытость России к диалогу по Украине

9 декабря Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ заявил, что западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо. Президент подчеркнул, что Запад долгое время «беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы» Украины, а также «поощрял геноцид и террор в Донбассе». По его словам, западные страны используют народ этой страны «как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами».