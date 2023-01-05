Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил открытость России к диалогу по Украине
Россия готова к серьезному диалогу по урегулированию на Украине, если Киев выполнит озвученные ранее требования и будет учитывать «новые территориальные реалии», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает пресс-служба Кремля.
«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», – говорится в сообщении.
Путин также в ходе разговора назвал деструктивной роль западных государств, которые продолжают накачивать киевский режим вооружениями и военной техникой, а также предоставлять ему оперативную информацию и целеуказания.
Стороны помимо Украины обсудили также дальнейшее расширение торгово-экономических связей России и Турции, прежде всего создание в Турции регионального газового «хаба» и строительство АЭС «Аккую».
Помимо этого, Путин дал позитивную оценку проведенной в Москве в конце декабря встрече глав минобороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии, выразив надежду, что развитие контактов в таком формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирии.
Первой о разговоре двух президентов сообщила администрация Эрдогана. Там подчеркнули, что стороны обсудили завершение дорожной карты газового хаба. Турецкий лидер, отметили в администрации, выступил за скорейшее «одностороннее прекращение огня на Украине и урегулирование кризиса мирными средствами, передавал ТАСС.
9 декабря Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ заявил, что западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо. Президент подчеркнул, что Запад долгое время «беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы» Украины, а также «поощрял геноцид и террор в Донбассе». По его словам, западные страны используют народ этой страны «как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами».
26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. В ООН сообщили, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш готов выступить посредником в ходе переговоров, если с этим согласятся все стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку Москва ориентируется только на свои цели и здравый смысл.