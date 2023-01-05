Газета
Политика

Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил открытость России к диалогу по Украине

Ведомости

Россия готова к серьезному диалогу по урегулированию на Украине, если Киев выполнит озвученные ранее требования и будет учитывать «новые территориальные реалии», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает пресс-служба Кремля.

«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», – говорится в сообщении.

Путин также в ходе разговора назвал деструктивной роль западных государств, которые продолжают накачивать киевский режим вооружениями и военной техникой, а также предоставлять ему оперативную информацию и целеуказания.

Стороны помимо Украины обсудили также дальнейшее расширение торгово-экономических связей России и Турции, прежде всего создание в Турции регионального газового «хаба» и строительство АЭС «Аккую».

Помимо этого, Путин дал позитивную оценку проведенной в Москве в конце декабря встрече глав минобороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии, выразив надежду, что развитие контактов в таком формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирии.

Первой о разговоре двух президентов сообщила администрация Эрдогана. Там подчеркнули, что стороны обсудили завершение дорожной карты газового хаба. Турецкий лидер, отметили в администрации, выступил за скорейшее «одностороннее прекращение огня на Украине и урегулирование кризиса мирными средствами, передавал ТАСС.

Ранее по теме: Обсуждение газового хаба стало главным итогом визита делегации «Газпрома» в Турцию

9 декабря Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ заявил, что западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо. Президент подчеркнул, что Запад долгое время «беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы» Украины, а также «поощрял геноцид и террор в Донбассе». По его словам, западные страны используют народ этой страны «как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами».

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. В ООН сообщили, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш готов выступить посредником в ходе переговоров, если с этим согласятся все стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку Москва ориентируется только на свои цели и здравый смысл.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных