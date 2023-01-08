В СНБО Украины заявили, что РФ предложит «корейский» сценарий завершения конфликта
Россия может предложить Украине завершить боевые действия по «корейскому» сценарию, т. е. без подписания мирного договора, заявил в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, – это «38-я параллель», — сказал Данилов (цитата по «Страна.ua»).
По его словам, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сейчас ведет переговоры об этом в Европе: он якобы встречается с «политиками прошлых времен» и через них передает сообщения, что власти РФ «готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть сейчас», и принудить Киев к «какому-нибудь перемирию».
После завершения летом 1953 г. боевых действий на Корейском полуострове было подписано соглашение о перемирии, создавшее корейскую демилитаризованную зону, которая проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. При этом мирный договор так и не был подписан, и Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны.
15 ноября прошлого года на полях саммита G20, который прошел на Бали, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.