В СНБО Украины заявили, что РФ предложит «корейский» сценарий завершения конфликта

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, – это «38-я параллель», — сказал Данилов (цитата по «Страна.ua»).