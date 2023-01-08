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В СНБО Украины заявили, что РФ предложит «корейский» сценарий завершения конфликта

Ведомости

Россия может предложить Украине завершить боевые действия по «корейскому» сценарию, т. е. без подписания мирного договора, заявил в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, – это «38-я параллель», — сказал Данилов (цитата по «Страна.ua»).

По его словам, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сейчас ведет переговоры об этом в Европе: он якобы встречается с «политиками прошлых времен» и через них передает сообщения, что власти РФ «готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть сейчас», и принудить Киев к «какому-нибудь перемирию».

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После завершения летом 1953 г. боевых действий на Корейском полуострове было подписано соглашение о перемирии, создавшее корейскую демилитаризованную зону, которая проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. При этом мирный договор так и не был подписан, и Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны.

15 ноября прошлого года на полях саммита G20, который прошел на Бали, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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