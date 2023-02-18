В Минобороны России сообщили об освобождении Гряниковки Харьковской области
Село Гряниковка Харьковской области перешло под контроль Вооруженных сил России, сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации.
«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области», – говорится в заявлении.
В министерстве сообщили, что подразделения Южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении. Близ Авдеевки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, рассказали в Минобороны. Также уничтожены 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Лиман Второй Харьковской области, Меловатка, Нижняя Дуванка, Голиково, Рубежное, Червонопоповка, Коломыйчиха Луганской народной Республики и Геройское Херсонской области.
7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под контроль российских военных перешли семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о Соледаре, Клещеевке, Подгорном, Краснополье, Благодатном, Лобковом и Николаевке. 13 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в ДНР.