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В Минобороны России сообщили об освобождении Гряниковки Харьковской области

Ведомости

Село Гряниковка Харьковской области перешло под контроль Вооруженных сил России, сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации.  

«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области», – говорится в заявлении.

В министерстве сообщили, что подразделения Южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении. Близ Авдеевки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, рассказали в Минобороны. Также уничтожены 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Лиман Второй Харьковской области, Меловатка, Нижняя Дуванка, Голиково, Рубежное, Червонопоповка, Коломыйчиха Луганской народной Республики и Геройское Херсонской области.

7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под контроль российских военных перешли семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о Соледаре, Клещеевке, Подгорном, Краснополье, Благодатном, Лобковом и Николаевке. 13 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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