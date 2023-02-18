В Минобороны России сообщили об освобождении Гряниковки Харьковской области

7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под контроль российских военных перешли семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о Соледаре, Клещеевке, Подгорном, Краснополье, Благодатном, Лобковом и Николаевке. 13 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в ДНР.