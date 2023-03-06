Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва
Суд в Латвии оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема еще на два месяца, говорится в сообщении издания.
«Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения. Подать апелляцию снова можно будет через два месяца», – говорится в сообщении.
Латвийские спецслужбы задержали Касема 5 января. Сначала сообщалось, что его подозревают в шпионаже и нарушении экономических санкций ЕС против РФ, однако сам Касем потом уточнил, что речь идет только о втором обвинении.
Журналист был переведен в рижскую Центральную тюрьму. В «Sputnik Ближнее зарубежье» отметили, что журналист – гражданин Латвии, последние несколько лет работавший в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». В Латвию он прилетел 30 декабря 2022 г. по семейным обстоятельствам.
В МИД России случившееся расценили как проявление «бесчеловечного и подлого террора латвийского режима против любого инакомыслия». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что Российский фонд мира, возглавляемый им, уже занимается поиском юридической помощи для Касема.