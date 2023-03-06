Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва

Журналист был переведен в рижскую Центральную тюрьму. В «Sputnik Ближнее зарубежье» отметили, что журналист – гражданин Латвии, последние несколько лет работавший в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». В Латвию он прилетел 30 декабря 2022 г. по семейным обстоятельствам.