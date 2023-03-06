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Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва

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Суд в Латвии оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема еще на два месяца, говорится в сообщении издания.

«Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения. Подать апелляцию снова можно будет через два месяца», – говорится в сообщении.

Латвийские спецслужбы задержали Касема 5 января. Сначала сообщалось, что его подозревают в шпионаже и нарушении экономических санкций ЕС против РФ, однако сам Касем потом уточнил, что речь идет только о втором обвинении.

Журналист был переведен в рижскую Центральную тюрьму. В «Sputnik Ближнее зарубежье» отметили, что журналист – гражданин Латвии, последние несколько лет работавший в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». В Латвию он прилетел 30 декабря 2022 г. по семейным обстоятельствам.

В МИД России случившееся расценили как проявление «бесчеловечного и подлого террора латвийского режима против любого инакомыслия». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что Российский фонд мира, возглавляемый им, уже занимается поиском юридической помощи для Касема.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных