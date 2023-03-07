Во Владивостоке из-за прорыва теплотрассы без воды и тепла остались 30 000 человек

«Установлено, что в 10:40 (03:40 мск) в результате прорыва на участке теплотрассы в районе дома 3 по ул. Ивановской во Владивостоке без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 000 жителей краевой столицы», – сказано в сообщении.