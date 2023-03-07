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Во Владивостоке из-за прорыва теплотрассы без воды и тепла остались 30 000 человек

Ведомости

Почти 30 000 человек остались без горячей воды и тепла после прорыва теплотрассы во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Установлено, что в 10:40 (03:40 мск) в результате прорыва на участке теплотрассы в районе дома 3 по ул. Ивановской во Владивостоке без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 000 жителей краевой столицы», – сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии дороги, тротуары и часть площади Луговой, которая является крупным транспортным узлом города, оказались залиты кипятком. Как отмечает местное издание VL.ru, движение сильно затруднено из-за поднимающихся от воды клубов пара.

По последним данным, течь теплотрассы была перекрыта. Сейчас аварийные бригады работают над устранением произошедшего, пишет ТАСС. В прокуратуре отметили, что восстановление теплоснабжения и подачи горячей воды находится на контроле в прокуратуре района.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных