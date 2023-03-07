Во Владивостоке из-за прорыва теплотрассы без воды и тепла остались 30 000 человек
Почти 30 000 человек остались без горячей воды и тепла после прорыва теплотрассы во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
«Установлено, что в 10:40 (03:40 мск) в результате прорыва на участке теплотрассы в районе дома 3 по ул. Ивановской во Владивостоке без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 000 жителей краевой столицы», – сказано в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии дороги, тротуары и часть площади Луговой, которая является крупным транспортным узлом города, оказались залиты кипятком. Как отмечает местное издание VL.ru, движение сильно затруднено из-за поднимающихся от воды клубов пара.
По последним данным, течь теплотрассы была перекрыта. Сейчас аварийные бригады работают над устранением произошедшего, пишет ТАСС. В прокуратуре отметили, что восстановление теплоснабжения и подачи горячей воды находится на контроле в прокуратуре района.