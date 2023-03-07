Топ-менеджер Газпромбанка возглавила издательство «Просвещение»

Третьяк начала карьеру в комитете образования Санкт-Петербурга, после чего, в 2004 г., заняла должность заместителя директора департамента госполитики в сфере образования Минобрнауки. Также была в должности председателя комитета образования Санкт-Петербурга, первого проректора Московского института стали и сплавов (МИСИС) и др. Также с 2015 г. является государственным советником РФ 2 класса и зампредом правления Ассоциации юристов России. Первым вице-президентом Газпромбанка Третьяк стала в 2018 г.