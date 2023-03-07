Топ-менеджер Газпромбанка возглавила издательство «Просвещение»
Такое решение принял совет директоров издания. По словам председателя совета Игоря Шувалова, у Третьяк имеется «солидный управленческий опыт» и большой опыт в системе образования. Руководивший издательством с 2019 г. Михаил Кожевников займет должность президента по стратегическому развитию. О причинах кадровых перестановок не сообщается.
Третьяк начала карьеру в комитете образования Санкт-Петербурга, после чего, в 2004 г., заняла должность заместителя директора департамента госполитики в сфере образования Минобрнауки. Также была в должности председателя комитета образования Санкт-Петербурга, первого проректора Московского института стали и сплавов (МИСИС) и др. Также с 2015 г. является государственным советником РФ 2 класса и зампредом правления Ассоциации юристов России. Первым вице-президентом Газпромбанка Третьяк стала в 2018 г.
«Просвещение» – лидер рынка по продаже книг по общему тиражу непериодических изданий. В прошлом году издательство выпустило 7400 изданий общим тиражом 125 млн экземпляров. Выручка издательства за 2022 г. – 14,6 млрд руб., а чистая прибыль – 14,6 млрд руб., следует из данных аналитической системы СПАРК.
Издательство было основано в 1930 г. и было государственным до его покупки издательской группой «Олма-пресс» в 2011 г. Финансовую помощь для сделки оказал предприниматель Аркадий Ротенберг, получивший 20% акций и ставший председателем совета директоров «Просвещения», однако в 2017 г. Ротенберг продал свою долю в издании.