Газета
Медиа

Топ-менеджер Газпромбанка возглавила издательство «Просвещение»

Ведомости

Генеральным директором крупнейшего издания учебников «Просвещение» стала вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк, сообщили РБК в издательстве.

Такое решение принял совет директоров издания. По словам председателя совета Игоря Шувалова, у Третьяк имеется «солидный управленческий опыт» и большой опыт в системе образования. Руководивший издательством с 2019 г. Михаил Кожевников займет должность президента по стратегическому развитию. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Третьяк начала карьеру в комитете образования Санкт-Петербурга, после чего, в 2004 г., заняла должность заместителя директора департамента госполитики в сфере образования Минобрнауки. Также была в должности председателя комитета образования Санкт-Петербурга, первого проректора Московского института стали и сплавов (МИСИС) и др. Также с 2015 г. является государственным советником РФ 2 класса и зампредом правления Ассоциации юристов России. Первым вице-президентом Газпромбанка Третьяк стала в 2018 г.

«Просвещение» – лидер рынка по продаже книг по общему тиражу непериодических изданий. В прошлом году издательство выпустило 7400 изданий общим тиражом 125 млн экземпляров. Выручка издательства за 2022 г. – 14,6 млрд руб., а чистая прибыль – 14,6 млрд руб., следует из данных аналитической системы СПАРК.

Издательство было основано в 1930 г. и было государственным до его покупки издательской группой «Олма-пресс» в 2011 г. Финансовую помощь для сделки оказал предприниматель Аркадий Ротенберг, получивший 20% акций и ставший председателем совета директоров «Просвещения», однако в 2017 г. Ротенберг продал свою долю в издании.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных