ФСБ сообщила о ликвидации 23 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов

Уточняется, что в результате было изъято 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, карабины, ружья, пистолет и револьверы, запасные части к ним, а также снаряды, мины детонаторы, более 13 000 патронов различного калибра и 11 единиц холодного оружия.