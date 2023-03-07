ФСБ сообщила о ликвидации 23 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов
В разных регионах России были проведены обыски, в результате которых удалось ликвидировать 23 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. <...> Прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Уточняется, что в результате было изъято 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, карабины, ружья, пистолет и револьверы, запасные части к ним, а также снаряды, мины детонаторы, более 13 000 патронов различного калибра и 11 единиц холодного оружия.
По информации ФСБ, обыски проходили в том числе в Москве и Московской области, а также в Севастополе, в Крыму, Дагестане, Калужской, Тверской, Смоленской областях и других регионах.