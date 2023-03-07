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ФСБ сообщила о ликвидации 23 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов

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В разных регионах России были проведены обыски, в результате которых удалось ликвидировать 23 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 

«Пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. <...> Прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). 

Уточняется, что в результате было изъято 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, карабины, ружья, пистолет и револьверы, запасные части к ним, а также снаряды, мины детонаторы, более 13 000 патронов различного калибра и 11 единиц холодного оружия.

По информации ФСБ, обыски проходили в том числе в Москве и Московской области, а также в Севастополе, в Крыму, Дагестане, Калужской, Тверской, Смоленской областях и других регионах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных