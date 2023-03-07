В Санкт-Петербурге могут установить курортный сбор с 1 августа
В Санкт-Петербурге может появиться курортный сбор с 1 августа 2023 г. Проект постановления опубликован на сайте администрации города.
Из проекта следует, что эксперимент продлится до 31 декабря 2024 г. Размер курортного сбора составит 100 руб. за сутки проживания в гостинице, налог зачисляется в бюджет Санкт-Петербурга. Платить сбор придется гражданам старше 18 лет, которые останавливаются в отелях и других помещениях для временного проживание более чем на сутки.
Освободить от курортного сбора планируется участников Великой Отечественной войны, инвалидов, малоимущие семьи, студентов до 24 лет, которые обучаются по очной форме в вузах Санкт-Петербурга, спортсменов, жителей города и др.
С 2018 г. в России идет эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Кроме того, в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 г.