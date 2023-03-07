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В Санкт-Петербурге могут установить курортный сбор с 1 августа

Ведомости

В Санкт-Петербурге может появиться курортный сбор с 1 августа 2023 г. Проект постановления опубликован на сайте администрации города. 

Из проекта следует, что эксперимент продлится до 31 декабря 2024 г. Размер курортного сбора составит 100 руб. за сутки проживания в гостинице, налог зачисляется в бюджет Санкт-Петербурга. Платить сбор придется гражданам старше 18 лет, которые останавливаются в отелях и других помещениях для временного проживание более чем на сутки.

Освободить от курортного сбора планируется участников Великой Отечественной войны, инвалидов, малоимущие семьи, студентов до 24 лет, которые обучаются по очной форме в вузах Санкт-Петербурга, спортсменов, жителей города и др.

С 2018 г. в России идет эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Кроме того, в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных