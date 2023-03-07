В Санкт-Петербурге могут установить курортный сбор с 1 августа

С 2018 г. в России идет эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы. В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 г. Кроме того, в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 г.