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В здании ГУ МВД по Москве произошел пожар

Ведомости

В Москве на улице Петровка произошел пожар в здании ГУ МВД по Москве, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «Ведомостям» в МВД сообщили, что в здании наблюдается задымление, там проводились ремонтные работы.

«Загорелось административное здание ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пожар возник на третьем этаже», – сообщил собеседник «РИА Новости». По информации агентства, пять человек эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Данных о пострадавших нет. «РИА Новости» со ссылкой на столичное ГУ МЧС сообщили, что на втором этаже в здании ГУ МВД по Москве ликвидировано открытое горение.

По словам источника ТАСС, сейчас наблюдается плотное задымление. Предварительно, загорелись стройматериалы в кабинете на третьем этаже.

Позже в МЧС рассказали, что пожар был потушен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных