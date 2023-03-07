В здании ГУ МВД по Москве произошел пожар
В Москве на улице Петровка произошел пожар в здании ГУ МВД по Москве, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «Ведомостям» в МВД сообщили, что в здании наблюдается задымление, там проводились ремонтные работы.
«Загорелось административное здание ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пожар возник на третьем этаже», – сообщил собеседник «РИА Новости». По информации агентства, пять человек эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Данных о пострадавших нет. «РИА Новости» со ссылкой на столичное ГУ МЧС сообщили, что на втором этаже в здании ГУ МВД по Москве ликвидировано открытое горение.
По словам источника ТАСС, сейчас наблюдается плотное задымление. Предварительно, загорелись стройматериалы в кабинете на третьем этаже.
Позже в МЧС рассказали, что пожар был потушен.