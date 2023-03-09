Стрелявшего с балкона в Нижневартовске мужчину задержали
Запершийся в квартире с ребенком вооруженный мужчина в Нижневартовске задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
По информации СК, утром 9 марта поступило сообщение, что житель Нижневартовска 1978 года рождения в нетрезвом состоянии произвел из окна квартиры, расположенной по улице Северная, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. На тот момент в квартире с ним находился его сын трехлетнего возраста.
Позже мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничто не угрожает, добавили в СК. В результате произошедшего возбуждено уголовное дело.
«По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», – следует из сообщения.