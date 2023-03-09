Стрелявшего с балкона в Нижневартовске мужчину задержали

По информации СК, утром 9 марта поступило сообщение, что житель Нижневартовска 1978 года рождения в нетрезвом состоянии произвел из окна квартиры, расположенной по улице Северная, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. На тот момент в квартире с ним находился его сын трехлетнего возраста.