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Стрелявшего с балкона в Нижневартовске мужчину задержали

Ведомости

Запершийся в квартире с ребенком вооруженный мужчина в Нижневартовске задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

По информации СК, утром 9 марта поступило сообщение, что житель Нижневартовска 1978 года рождения в нетрезвом состоянии произвел из окна квартиры, расположенной по улице Северная, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. На тот момент в квартире с ним находился его сын трехлетнего возраста.

Позже мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничто не угрожает, добавили в СК. В результате произошедшего возбуждено уголовное дело.

«По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», – следует из сообщения.

Ранее по теме: В Нижневартовске вооруженный мужчина заперся в квартире с ребенком

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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