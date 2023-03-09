Газета
Общество

В Нижневартовске вооруженный мужчина заперся в квартире с ребенком

Ведомости

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа мужчина забаррикадировался в квартире с ребенком, при попытке вскрыть дверь он выстрелил с балкона в воздух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УМВД по Югре.

По словам местной жительницы, ее муж заперся в квартире с ребенком, он находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством, пояснил собеседник агентства. Уточняется, что пострадавших нет. Омбудсмен по региону Людмила Низамова сообщила, что, предварительно, ребенок не ранен.

Возраст ребенка не уточняется. Низамова пояснила, что в комнате мальчика стоит веб-камера, силовики наблюдают за происходящим с помощью нее. Она добавила, что сейчас идут переговоры с мужчиной для освобождения ребенка. Низамова отметила, что ранее семья на учете не состояла, а ружье было оформлено официально.

РЕН ТВ со ссылкой на источник утверждает, что мужчина открыл стрельбу по прохожим и прибывшим спасателям с балкона девятого этажа. По данным телеканала, эвакуированы два соседних подъезда. ТАСС пишет, что из дома, в котором находится вооруженный, также вывели жильцов. В администрации Нижневартовска сообщили, что для эвакуированных жильцов развернули пункт временного размещения в школе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных