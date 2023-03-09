В Нижневартовске вооруженный мужчина заперся в квартире с ребенком
В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа мужчина забаррикадировался в квартире с ребенком, при попытке вскрыть дверь он выстрелил с балкона в воздух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УМВД по Югре.
По словам местной жительницы, ее муж заперся в квартире с ребенком, он находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством, пояснил собеседник агентства. Уточняется, что пострадавших нет. Омбудсмен по региону Людмила Низамова сообщила, что, предварительно, ребенок не ранен.
Возраст ребенка не уточняется. Низамова пояснила, что в комнате мальчика стоит веб-камера, силовики наблюдают за происходящим с помощью нее. Она добавила, что сейчас идут переговоры с мужчиной для освобождения ребенка. Низамова отметила, что ранее семья на учете не состояла, а ружье было оформлено официально.
РЕН ТВ со ссылкой на источник утверждает, что мужчина открыл стрельбу по прохожим и прибывшим спасателям с балкона девятого этажа. По данным телеканала, эвакуированы два соседних подъезда. ТАСС пишет, что из дома, в котором находится вооруженный, также вывели жильцов. В администрации Нижневартовска сообщили, что для эвакуированных жильцов развернули пункт временного размещения в школе.