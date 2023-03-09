В Нижневартовске вооруженный мужчина заперся в квартире с ребенком

Возраст ребенка не уточняется. Низамова пояснила, что в комнате мальчика стоит веб-камера, силовики наблюдают за происходящим с помощью нее. Она добавила, что сейчас идут переговоры с мужчиной для освобождения ребенка. Низамова отметила, что ранее семья на учете не состояла, а ружье было оформлено официально.