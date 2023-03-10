В Германии в результате стрельбы погибли как минимум шесть человек
В центре Свидетелей Иеговы (запрещенная в России экстремистская организация) в районе Альстердорф в Гамбурге произошла стрельба, есть несколько погибших. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на полицию.
В правоохранительных органах точное число погибших не назвали, но предположили, что человек, устроивший стрельбу, находится среди них.
По информации газеты Bild, в результате произошедшего семь человек были убиты, еще восемь пострадали. Как сообщала газета Hamburger Morgenpost, шесть человек погибли, еще 24 получили ранения, в том числе семь человек получили тяжелые ранения.
Уточняется, что полиция получила сообщение о стрельбе после 21:00 по местному времени (после 23:00 мск). Когда они приехали на место, обнаружили несколько раненых и погибших. Предполагается, что стрелок действовал один.