В Саратовской области в ДТП из-за гололеда пострадали 15 человек
Количество пострадавших в ДТП на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.
Массовая авария на трассе Р-228 в Хвалынском районе произошла в воскресенье из-за гололеда, сообщил Костин. По его данным, в 7:45 утра там столкнулся 21 автомобиль, в числе машин были грузовики. Первоначально было известно о 13 пострадавших, включая троих детей. Раненых эвакуировали в Балаковскую городскую клиническую больницу и Хвалынскую районную больницу, уточнил министр.
Серьезные травмы при ДТП получил 14-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга, написал глава ведомства. По его словам, у других пострадавших зафиксированы переломы костей со смещением.
«Двое взрослых взяты в операционную. В Хвалынскую РБ госпитализированы двое взрослых с переломами. Один отказался от госпитализации», – написал он.
По данным начальника Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрия Юрина, проезд по трассе был затруднен. На месте происшествия работали спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники ДПС, добавил он.