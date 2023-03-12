В Саратовской области в ДТП из-за гололеда пострадали 15 человек

Массовая авария на трассе Р-228 в Хвалынском районе произошла в воскресенье из-за гололеда, сообщил Костин. По его данным, в 7:45 утра там столкнулся 21 автомобиль, в числе машин были грузовики. Первоначально было известно о 13 пострадавших, включая троих детей. Раненых эвакуировали в Балаковскую городскую клиническую больницу и Хвалынскую районную больницу, уточнил министр.