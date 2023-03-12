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В Саратовской области в ДТП из-за гололеда пострадали 15 человек

Ведомости

Количество пострадавших в ДТП на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин. 

Массовая авария на трассе Р-228 в Хвалынском районе произошла в воскресенье из-за гололеда, сообщил Костин. По его данным, в 7:45 утра там столкнулся 21 автомобиль, в числе машин были грузовики. Первоначально было известно о 13 пострадавших, включая троих детей. Раненых эвакуировали в Балаковскую городскую клиническую больницу и Хвалынскую районную больницу, уточнил министр.

Серьезные травмы при ДТП получил 14-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга, написал глава ведомства. По его словам, у других пострадавших зафиксированы переломы костей со смещением.

«Двое взрослых взяты в операционную. В Хвалынскую РБ госпитализированы двое взрослых с переломами. Один отказался от госпитализации», – написал он.

По данным начальника Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрия Юрина, проезд по трассе был затруднен. На месте происшествия работали спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники ДПС, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных