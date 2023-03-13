Сайт «Стопкоронавирус.рф» приостановил подсчет вакцинированных

По данным оперштаба от 12 марта, в России было зарегистрировано 11 985 новых случаев COVID-19. При этом госпитализация понадобилась 758 пациентам. Еще 11 218 человек за последние сутки выздоровели, а 37 — скончались. Всего с начала пандемии в России было выявлено свыше 22,4 млн случаев коронавируса.