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Сайт «Стопкоронавирус.рф» приостановил подсчет вакцинированных

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Официальный портал «Стопкоронавирус.рф» приостановил подсчет числа вакцинированных россиян от COVID-19, а также данных о коллективном иммунитете. Как сообщили «Коммерсанту» в Роспотребнадзоре, статистика использовалась в основном для планирования ограничений, сейчас такая практика уже неактуальна.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов отметил, что «заболевание постепенно приобретает черты сезонной респираторной патологии». Главврач московской горбольницы имени Боткина Денис Гусев подтвердил, что сейчас коронавирус протекает гораздо легче, а госпитализация чаще требуется гражданам старше 80 лет.

На сайте «Стопкоронавирус.рф» в сообщении от 7 марта говорится, что подсчет приостанавливается «в условиях динамичного появления новых вариантов SARS-CoV-2, изменения клинической картины и снижения тяжести течения заболевания». Уточняется, что данные о вакцинированных будет периодически публиковать Минздрав, как это делается в случае с данными о вакцинации от гриппа.

Ранее портал наряду с ежедневными сообщениями о числе заболевших ковидом и выздоровевших публиковал статистику о полной и первичной вакцинации. Теперь на сайте осталась информация только о ежедневно выявляемых случаях, а также числе госпитализаций и количестве выздоровевших за последние сутки.

По данным оперштаба от 12 марта, в России было зарегистрировано 11 985 новых случаев COVID-19. При этом госпитализация понадобилась 758 пациентам. Еще 11 218 человек за последние сутки выздоровели, а 37 — скончались. Всего с начала пандемии в России было выявлено свыше 22,4 млн случаев коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных