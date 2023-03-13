В Японии скончался нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ

Оэ писал, что стать писателем его подтолкнули впечатления, которые он испытал при атомной бомбардировке Хиросимы в 1945 г. После аварии на Фукусиме в 2011 г. он сказал о «священном долге» Японии по отказу от использования ядерной энергетики. В 2013 г. он организовал митинг против использования атомной энергетики после возобновления работы АЭС. В 2015 г. он также принял участие в митингах против политики действующего на тот момент премьер-министра страны Синдзо-Абэ, которая давала возможность японские военнослужащим воевать за пределами страны.