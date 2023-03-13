Газета
Общество

В Японии скончался нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ

Ведомости

Японский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters. Уточняется, что писатель скончался 3 марта, однако его издательство Kodansha объявило об этом только сегодня, 13 марта. 

Кэндзабуро Оэ был вторым нобелевским лауреатом в Японии после Ясунари Кавабаты. Он получил награду в 1994 г. за книги о пацифизме и сыне-инвалиде Хикари, у которого была черепно-мозговая грыжа и который во взрослом возрасте стал композитором. Среди работ Оэ Нобелевский комитет выделил работы «Футбол 1860 года», «Личное дело», «История M/T и Лесного чуда» и «Письма к милому прошлому».

Писатель родился 31 января 1935 г. на японском острове Сикоку и был третьим из семи детей. Оэ окончил Токийский университет, где изучал французскую литературу. В 1958 г. за рассказ «Содержание скотины» он получил японскую литературную премию Акутагавы, которая считается самой престижной. После получения Нобелевской премии его удостоили Орденом Культуры, от которого Оэ отказался, потому что ее присудил император Японии. «Я не признаю никакой власти, никакой ценности выше демократии», – сказал он тогда. 

Оэ писал, что стать писателем его подтолкнули впечатления, которые он испытал при атомной бомбардировке Хиросимы в 1945 г. После аварии на Фукусиме в 2011 г. он сказал о «священном долге» Японии по отказу от использования ядерной энергетики. В 2013 г. он организовал митинг против использования атомной энергетики после возобновления работы АЭС. В 2015 г. он также принял участие в митингах против политики действующего на тот момент премьер-министра страны Синдзо-Абэ, которая давала возможность японские военнослужащим воевать за пределами страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных