В Японии скончался нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ
Японский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters. Уточняется, что писатель скончался 3 марта, однако его издательство Kodansha объявило об этом только сегодня, 13 марта.
Кэндзабуро Оэ был вторым нобелевским лауреатом в Японии после Ясунари Кавабаты. Он получил награду в 1994 г. за книги о пацифизме и сыне-инвалиде Хикари, у которого была черепно-мозговая грыжа и который во взрослом возрасте стал композитором. Среди работ Оэ Нобелевский комитет выделил работы «Футбол 1860 года», «Личное дело», «История M/T и Лесного чуда» и «Письма к милому прошлому».
Писатель родился 31 января 1935 г. на японском острове Сикоку и был третьим из семи детей. Оэ окончил Токийский университет, где изучал французскую литературу. В 1958 г. за рассказ «Содержание скотины» он получил японскую литературную премию Акутагавы, которая считается самой престижной. После получения Нобелевской премии его удостоили Орденом Культуры, от которого Оэ отказался, потому что ее присудил император Японии. «Я не признаю никакой власти, никакой ценности выше демократии», – сказал он тогда.
Оэ писал, что стать писателем его подтолкнули впечатления, которые он испытал при атомной бомбардировке Хиросимы в 1945 г. После аварии на Фукусиме в 2011 г. он сказал о «священном долге» Японии по отказу от использования ядерной энергетики. В 2013 г. он организовал митинг против использования атомной энергетики после возобновления работы АЭС. В 2015 г. он также принял участие в митингах против политики действующего на тот момент премьер-министра страны Синдзо-Абэ, которая давала возможность японские военнослужащим воевать за пределами страны.