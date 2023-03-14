Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в лотерею

«Александр Земсков узнал о своей победе из шоу "Новогодний миллиард", которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже – первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша», – рассказали в компании. В результате за выигрышем он приехал в Москву в середине февраля.