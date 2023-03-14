Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в лотерею
Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков стал победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото» и выиграл 1 млрд руб. Об этом говорится на сайте гослотереи «Столото».
«Александр Земсков узнал о своей победе из шоу "Новогодний миллиард", которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже – первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша», – рассказали в компании. В результате за выигрышем он приехал в Москву в середине февраля.
После вычета налогов Земсков получит 850,1 млн руб., деньги поступят к нему в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета. По словам Земскова, выигранные деньги он направит на погашение кредитов и планирует купить новую машину.
Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» было разыграно 2,5 млрд руб. Выигрышными оказались 8 млн билетов, сообщили в «Столото».
Это второй случай выигрыша лотерейного миллиарда. Первый произошел в январе 2020 г. Тогда победителем стала жительница Подмосковья Надежда Бартош.