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Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в лотерею

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Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков стал победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото» и выиграл 1 млрд руб. Об этом говорится на сайте гослотереи «Столото».

«Александр Земсков узнал о своей победе из шоу "Новогодний миллиард", которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже – первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша», – рассказали в компании. В результате за выигрышем он приехал в Москву в середине февраля.

После вычета налогов Земсков получит 850,1 млн руб., деньги поступят к нему в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета. По словам Земскова, выигранные деньги он направит на погашение кредитов и планирует купить новую машину.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» было разыграно 2,5 млрд руб. Выигрышными оказались 8 млн билетов, сообщили в «Столото».

Это второй случай выигрыша лотерейного миллиарда. Первый произошел в январе 2020 г. Тогда победителем стала жительница Подмосковья Надежда Бартош. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных