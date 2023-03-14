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Комиссия РАН поддержала написание слова «Холокост» с большой буквы

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Председатель орфографической комиссии РАН профессор Алексей Шмелев поддержал написание слова «Холокост» с заглавной буквы, такой запрос в РАН направил Российский еврейский конгресс (РЕК), пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Обращение от РЕК с призывом закрепить написание слова «Холокост» с заглавной буквы и выпустить рекомендации по составлению словарей с учетом новых правил поступило в РАН 9 марта. «Мы убеждены: единственно корректным в русском языке вне зависимости от контекста должно стать написание Холокоста с большой буквы — как имени собственного, обозначающего конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», – отметили в пресс-службе РЕК.

Там же добавили, что такие изменения позволят избежать «размывания самого понятия «Холокост», когда этим словом называют едва ли не любое негативное событие, что оскорбляет память 6 млн погибших евреев».

В РЕК подчеркнули, что термин «Холокост» означает массовое преследование нацистским режимом евреев во время Второй мировой войны. 27 января 1945 г. Красная Армия освободила концлагерь Освенцим. В 2005 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию о том, чтобы сделать 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. В этом году его темой стал «Дом и принадлежность».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных