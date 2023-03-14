Комиссия РАН поддержала написание слова «Холокост» с большой буквы

В РЕК подчеркнули, что термин «Холокост» означает массовое преследование нацистским режимом евреев во время Второй мировой войны. 27 января 1945 г. Красная Армия освободила концлагерь Освенцим. В 2005 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию о том, чтобы сделать 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. В этом году его темой стал «Дом и принадлежность».