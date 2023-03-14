Комиссия РАН поддержала написание слова «Холокост» с большой буквы
Председатель орфографической комиссии РАН профессор Алексей Шмелев поддержал написание слова «Холокост» с заглавной буквы, такой запрос в РАН направил Российский еврейский конгресс (РЕК), пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
Обращение от РЕК с призывом закрепить написание слова «Холокост» с заглавной буквы и выпустить рекомендации по составлению словарей с учетом новых правил поступило в РАН 9 марта. «Мы убеждены: единственно корректным в русском языке вне зависимости от контекста должно стать написание Холокоста с большой буквы — как имени собственного, обозначающего конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа», – отметили в пресс-службе РЕК.
Там же добавили, что такие изменения позволят избежать «размывания самого понятия «Холокост», когда этим словом называют едва ли не любое негативное событие, что оскорбляет память 6 млн погибших евреев».
В РЕК подчеркнули, что термин «Холокост» означает массовое преследование нацистским режимом евреев во время Второй мировой войны. 27 января 1945 г. Красная Армия освободила концлагерь Освенцим. В 2005 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию о том, чтобы сделать 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. В этом году его темой стал «Дом и принадлежность».