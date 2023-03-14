В Театре им. Ленсовета опровергли завершение карьеры Боярского

О том, что Боярский задумался о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем, он рассказал в программе «Светская хроника» на «Пятом канале». «Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей. <...> Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу», — пояснил артист.