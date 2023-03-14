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В Театре им. Ленсовета опровергли завершение карьеры Боярского

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Информация о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский планирует завершить актерскую карьеру, не соответствует действительности. Об этом в разговоре с ТАСС заявил представитель Театра им. Ленсовета, назвав такие сообщения «ерундой».

«Ерунда. Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть», – сообщили в пресс-службе театра. На сайте театра указано, что ближайший спектакль с участием Боярского пройдет 16 марта. 

О том, что Боярский задумался о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем, он рассказал в программе «Светская хроника» на «Пятом канале». «Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей. <...> Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу», — пояснил артист. 

По словам Боярского, после перенесенного коронавируса он стал менее подвижным. Он также добавил, что сниматься в кино проще, чем играть в театре, но добавил, что предложения современных режиссеров ему не нравятся. По мнению Боярского, сценарии сегодня «достаточно пусты», а режиссерам «нужны деньги».  

Артист напомнил, что вырастил себе «достойную замену» — актрису Елизавету и депутата Госдумы от «Единой России» Сергея. Боярский отметил, что он «свое отработал», а сейчас у него «карьера деда». 

Михаилу Боярскому 73 года. В июле 2021 г. его госпитализировали с COVID-19. В театре отметили, что Боярский перенес болезнь в легкой форме — без поражения легких и высокой температуры.

Боярский окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств) в 1972 г. В кино Боярский дебютировал в 1974 г. в мюзикле «Соломенная шляпка». Среди его самых известных картин — «Д’Артаньян и три мушкетера», «Старший сын», «Собака на сене», «Мама», «Гардемарины, вперед!» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных