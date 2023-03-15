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Карьера

Исследование: около 80% российских компаний выделяют бюджет на обучение кадров

Ведомости

79% российских компаний в 2023 г. продолжили выделять бюджет на обучение кадров, говорится в исследовании, проведенном корпоративной платформой онлайн-школ Lerna.ru (есть в распоряжении «Ведомостей»).

В опросе приняли участие около 10 000 человек, занимающих должности руководителей компаний, HR-менеджеров, T&D-менеджеров и линейных сотрудников компаний в компаниях со штатом до 5000 и более человек.

В обучении кадров заинтересованы средние и крупные предприятия со штатом от 100 – 78% опрошенных, 1000 – 85% и от 5000 человек – 90%. «Примечательно, что у малого бизнеса небольшой отрыв в процентах – 70% компаний с численностью менее 100 человек отмечают, что планируют финансировать обучение сотрудников в 2023 г.», – говорится в исследовании.

«В условиях быстро меняющейся внешнеэкономической ситуации бизнес отказывается от долгосрочных образовательных моделей в пользу точечных курсов, которые позволят быстро применять полученные навыки. Кроме того, в числе продуктовых трендов сегодня мы видим также запрос на интеграции разных форматов обучения для топ-менеджмента и начинающих руководителей», – отмечает генеральный директор Lerna.ru. Александр Линд.

Приоритетом для бизнеса является развитие у сотрудников soft skills, навыков управления командой и персоналом – так ответили 69, 64 и 51% опрошенных соответственно. Треть респондентов также проявляет повышенный интерес к программам по управлению проектами и продуктами – 39%, саморазвитию – 34% и управлению бизнесом. При этом более 20% уделяют внимание таким направлениям, как аналитика и Data Science , маркетинг и программирование, а каждый пятый – финансам и бухгалтерии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных