Исследование: около 80% российских компаний выделяют бюджет на обучение кадров

Приоритетом для бизнеса является развитие у сотрудников soft skills, навыков управления командой и персоналом – так ответили 69, 64 и 51% опрошенных соответственно. Треть респондентов также проявляет повышенный интерес к программам по управлению проектами и продуктами – 39%, саморазвитию – 34% и управлению бизнесом. При этом более 20% уделяют внимание таким направлениям, как аналитика и Data Science , маркетинг и программирование, а каждый пятый – финансам и бухгалтерии.