Исследование: около 80% российских компаний выделяют бюджет на обучение кадров
79% российских компаний в 2023 г. продолжили выделять бюджет на обучение кадров, говорится в исследовании, проведенном корпоративной платформой онлайн-школ Lerna.ru (есть в распоряжении «Ведомостей»).
В опросе приняли участие около 10 000 человек, занимающих должности руководителей компаний, HR-менеджеров, T&D-менеджеров и линейных сотрудников компаний в компаниях со штатом до 5000 и более человек.
В обучении кадров заинтересованы средние и крупные предприятия со штатом от 100 – 78% опрошенных, 1000 – 85% и от 5000 человек – 90%. «Примечательно, что у малого бизнеса небольшой отрыв в процентах – 70% компаний с численностью менее 100 человек отмечают, что планируют финансировать обучение сотрудников в 2023 г.», – говорится в исследовании.
«В условиях быстро меняющейся внешнеэкономической ситуации бизнес отказывается от долгосрочных образовательных моделей в пользу точечных курсов, которые позволят быстро применять полученные навыки. Кроме того, в числе продуктовых трендов сегодня мы видим также запрос на интеграции разных форматов обучения для топ-менеджмента и начинающих руководителей», – отмечает генеральный директор Lerna.ru. Александр Линд.
Приоритетом для бизнеса является развитие у сотрудников soft skills, навыков управления командой и персоналом – так ответили 69, 64 и 51% опрошенных соответственно. Треть респондентов также проявляет повышенный интерес к программам по управлению проектами и продуктами – 39%, саморазвитию – 34% и управлению бизнесом. При этом более 20% уделяют внимание таким направлениям, как аналитика и Data Science , маркетинг и программирование, а каждый пятый – финансам и бухгалтерии.