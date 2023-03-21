Уровень безработицы в Ярославской области составил 0,7%
Уровень безработицы в Ярославской области составляет 0,7%, сообщил в интервью «Ведомостям» губернатор Михаил Евраев. По его оценке, это «почти нулевой уровень», он уточнил, что в регионе наблюдается некоторый кадровый дефицит.
«Кадровый дефицит есть, и многих сотрудников на заводы возят даже из других регионов автобусами. Поэтому идет рост заработной платы. В прошлом году у нас рост заработной платы составил 1,5%. И сейчас средняя заработная плата порядка 45 000 руб., приближается к 46 000 руб. Это довольно-таки неплохой уровень. И по городам, в промышленности она, конечно, выше значительно», — сказал Евраев.
Он уточнил, что власти региона стараются «насытить рынок кадрами максимально». «У нас много вузов, которые готовят кадры совершенно разных направлений. Когда я вручал лучшим выпускникам школ награды, спрашивал, куда они будут поступать. Получилась большая репрезентативная выборка: порядка 250 человек. Могу сказать, примерно 40% собирались поступать в вузы Ярославской области, примерно 40% — в вузы Питера, примерно 15% — в вузы Москвы и примерно там 5% – во все остальные точки нашей страны», — добавил губернатор.