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Уровень безработицы в Ярославской области составил 0,7%

Ведомости

Уровень безработицы в Ярославской области составляет 0,7%, сообщил в интервью «Ведомостям» губернатор Михаил Евраев. По его оценке, это «почти нулевой уровень», он уточнил, что в регионе наблюдается некоторый кадровый дефицит.

«Кадровый дефицит есть, и многих сотрудников на заводы возят даже из других регионов автобусами. Поэтому идет рост заработной платы. В прошлом году у нас рост заработной платы составил 1,5%. И сейчас средняя заработная плата порядка 45 000 руб., приближается к 46 000 руб. Это довольно-таки неплохой уровень. И по городам, в промышленности она, конечно, выше значительно», — сказал Евраев.

Он уточнил, что власти региона стараются «насытить рынок кадрами максимально». «У нас много вузов, которые готовят кадры совершенно разных направлений. Когда я вручал лучшим выпускникам школ награды, спрашивал, куда они будут поступать. Получилась большая репрезентативная выборка: порядка 250 человек. Могу сказать, примерно 40% собирались поступать в вузы Ярославской области, примерно 40% — в вузы Питера, примерно 15% — в вузы Москвы и примерно там 5% – во все остальные точки нашей страны», — добавил губернатор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных