Уровень безработицы в Ярославской области составил 0,7%

«Кадровый дефицит есть, и многих сотрудников на заводы возят даже из других регионов автобусами. Поэтому идет рост заработной платы. В прошлом году у нас рост заработной платы составил 1,5%. И сейчас средняя заработная плата порядка 45 000 руб., приближается к 46 000 руб. Это довольно-таки неплохой уровень. И по городам, в промышленности она, конечно, выше значительно», — сказал Евраев.