В СК начали расследование атаки беспилотников в Крыму
Следственный комитет России начал расследование по факту использования беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – сказано в сообщении.
Накануне, 20 марта, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, в результате один человек пострадал, обломки также повредили домовладение и магазин.
Позже советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что целью беспилотников были гражданские объекты, а сами дроны были начинены взрывчаткой и шрапнелью. Сейчас в Джанкое введен режим муниципального ЧС, сообщил глава администрации города Игорь Ивин в эфире телеканала «Крым-24».
В начале февраля в Крыму установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.