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В СК начали расследование атаки беспилотников в Крыму

Ведомости

Следственный комитет России начал расследование по факту использования беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – сказано в сообщении.

Накануне, 20 марта, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, в результате один человек пострадал, обломки также повредили домовладение и магазин.

Позже советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что целью беспилотников были гражданские объекты, а сами дроны были начинены взрывчаткой и шрапнелью. Сейчас в Джанкое введен режим муниципального ЧС, сообщил глава администрации города Игорь Ивин в эфире телеканала «Крым-24».  

В начале февраля в Крыму установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных