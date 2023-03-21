Путин наградил Сергея Полунина премией для молодых деятелей культуры
Президент РФ Владимир Путин присудил премии для молодых деятелей в сфере культуры, а также в области литературы и искусства 2022 г. Такие указы опубликованы на портале правовой информации.
В первом документе перечислены молодые деятели культуры 2022 г. Среди них — артист балета Сергей Полунин, исполняющий обязанности ректора «Академии хореографии». Также премию получили театральный режиссер Айдар Заббаров и скульптор Екатерина Пильникова.
Вторым указом Путин присудил награды в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В частности, «за вклад в развитие отечественного детского кино» премии удостоился актер и режиссер Александр Галибин, снявший в прошлом году фильмы «Моя ужасная сестра» и «Приключения маленького Бахи».
Также награду «за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность» получила режиссер Инесса Ковалевская, известная по мультфильмам «Бременские музыканты» (1969), «Как львенок и черепаха пели песню» (1974), «Чучело-Мяучело» (1982) и др.
Кроме того, премии удостоились директор севастопольского хореографического ансамбля «Радость» Виктор Гоцуленко и художественный руководитель ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Лариса Феоктистова. Они были награждены за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей в районах базирования Военно-морского флота РФ.
В пресс-службе Кремля сообщили, что 22 марта Путин лично вручит премии деятелям культуры. Там отметили, что награды присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, а также реализацию проектов в культурной сфере.