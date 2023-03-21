Путин наградил Сергея Полунина премией для молодых деятелей культуры

Вторым указом Путин присудил награды в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В частности, «за вклад в развитие отечественного детского кино» премии удостоился актер и режиссер Александр Галибин, снявший в прошлом году фильмы «Моя ужасная сестра» и «Приключения маленького Бахи».