Минюст предложил увеличить число свиданий для подозреваемых и обвиняемых
Минюст разработал проект федерального закона, смягчающий условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Документ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба ведомства.
В Минюсте отметили, что сейчас при отсутствии технических возможностей администрация колонии может ограничить число звонков заключенного до шести в год. Предлагается увеличить количество телефонных разговоров до 12 в год.
Кроме того, подозреваемым и обвиняемым положено не более двух свиданий в месяц продолжительностью до трех часов каждое, напомнили в ведомстве. Минюст предлагает предоставлять дополнительное свидание с детьми младше 14 лет. В ведомстве считают, что «такие изменения будут способствовать сохранению семейных и других социально-полезных связей».
В конце февраля Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона, который также направлен на гуманизацию условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Согласно документу, Минюст считает необходимым повысить с 3 до 4 лет возраст ребенка, содержащегося совместно с матерью в колонии, а также увеличить размер средств, которые заключенные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости, с учетом уровня инфляции и условий содержания.