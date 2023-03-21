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Общество

Минюст предложил увеличить число свиданий для подозреваемых и обвиняемых

Ведомости

Минюст разработал проект федерального закона, смягчающий условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Документ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба ведомства.

В Минюсте отметили, что сейчас при отсутствии технических возможностей администрация колонии может ограничить число звонков заключенного до шести в год. Предлагается увеличить количество телефонных разговоров до 12 в год. 

Кроме того, подозреваемым и обвиняемым положено не более двух свиданий в месяц продолжительностью до трех часов каждое, напомнили в ведомстве. Минюст предлагает предоставлять дополнительное свидание с детьми младше 14 лет. В ведомстве считают, что «такие изменения будут способствовать сохранению семейных и других социально-полезных связей».

В конце февраля Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона, который также направлен на гуманизацию условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Согласно документу, Минюст считает необходимым повысить с 3 до 4 лет возраст ребенка, содержащегося совместно с матерью в колонии, а также увеличить размер средств, которые заключенные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости, с учетом уровня инфляции и условий содержания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных