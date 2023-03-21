Минюст предложил увеличить число свиданий для подозреваемых и обвиняемых

В конце февраля Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона, который также направлен на гуманизацию условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Согласно документу, Минюст считает необходимым повысить с 3 до 4 лет возраст ребенка, содержащегося совместно с матерью в колонии, а также увеличить размер средств, которые заключенные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости, с учетом уровня инфляции и условий содержания.