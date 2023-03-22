В Севастополе опровергли информацию об эвакуации
Сообщения об эвакуации из Севастополя не соответствуют действительности, местные радиостанции подверглись хакерской атаке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подчеркнув, что в городе все спокойно.
«После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилось «перемога» в реальности, ну хоть людей запугаем. Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь», – сказано в сообщении.
Развожаев напомнил, что в случае реальной опасности сигнал воздушной тревоги будет транслироваться по всем каналам, в том числе и по уличным системам оповещения, которые «взломать невозможно, так как они аналоговые».
Ранее сегодня, 22 марта, Развожаев сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. В результате произошедшего люди и военная техника не пострадали.
После этого было приостановлено движение морского пассажирского транспорта в Севастополе. «На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова – организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В Севастополе с февраля действует бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе введен режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.