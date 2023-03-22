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Общество

В Севастополе опровергли информацию об эвакуации

Ведомости

Сообщения об эвакуации из Севастополя не соответствуют действительности, местные радиостанции подверглись хакерской атаке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подчеркнув, что в городе все спокойно.

«После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилось «перемога» в реальности, ну хоть людей запугаем. Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь», – сказано в сообщении.

Развожаев напомнил, что в случае реальной опасности сигнал воздушной тревоги будет транслироваться по всем каналам, в том числе и по уличным системам оповещения, которые «взломать невозможно, так как они аналоговые».

Ранее сегодня, 22 марта, Развожаев сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. В результате произошедшего люди и военная техника не пострадали. 

После этого было приостановлено движение морского пассажирского транспорта в Севастополе. «На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова – организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В Севастополе с февраля действует бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе введен режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных