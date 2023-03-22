В Севастополе опровергли информацию об эвакуации

«После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилось «перемога» в реальности, ну хоть людей запугаем. Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь», – сказано в сообщении.