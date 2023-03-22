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ВЦИОМ: 62% россиян стали больше гордиться страной за последний год

Ведомости

Больше половины россиян (62%) отметили, что за последний год стали сильнее гордиться страной, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Уточняется, что чаще такую позицию занимали люди старше 60 лет (71% против 54-49% среди 18-34-летних), а также жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (74% и 75% соответственно). При этом о снижении уровня гордости говорили 23% россиян, остальные затруднились ответить. 

Главным предметом гордости россияне назвали людей и народ (14%), а также патриотизм, непобедимость, историю России и внешнюю политику (по 8%). Примерно 7% респондентов считают, что главным предметом гордости является президент России Владимир Путин. Еще столько же гордятся страной, потому что родились здесь. 

Среди событий, которые вызывали чувство гордости, россияне назвали присоединение Крыма в 2014 г. и спецоперацию на Украине (по 17%). В апреле 2022 г. так считали по 18% россиян. Среди других поводов для гордости россияне назвали достижения спортсменов (11%), Олимпиаду в Сочи в 2014 г. (8%) и Чемпионат мира по футболу в 2018 г. (6%). Затруднились ответить около 37% опрошенных. 

Согласно последним данным Фонда «Общественное мнение», Путину доверяют 77% граждан страны, оценивают его работу на посту президента хорошо 80% россиян. 

Ранее по теме: ВЦИОМ: 86% россиян считают правильным решение о присоединении Крыма к России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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