ВЦИОМ: 62% россиян стали больше гордиться страной за последний год

Среди событий, которые вызывали чувство гордости, россияне назвали присоединение Крыма в 2014 г. и спецоперацию на Украине (по 17%). В апреле 2022 г. так считали по 18% россиян. Среди других поводов для гордости россияне назвали достижения спортсменов (11%), Олимпиаду в Сочи в 2014 г. (8%) и Чемпионат мира по футболу в 2018 г. (6%). Затруднились ответить около 37% опрошенных.