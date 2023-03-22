ВЦИОМ: 62% россиян стали больше гордиться страной за последний год
Больше половины россиян (62%) отметили, что за последний год стали сильнее гордиться страной, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Уточняется, что чаще такую позицию занимали люди старше 60 лет (71% против 54-49% среди 18-34-летних), а также жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (74% и 75% соответственно). При этом о снижении уровня гордости говорили 23% россиян, остальные затруднились ответить.
Главным предметом гордости россияне назвали людей и народ (14%), а также патриотизм, непобедимость, историю России и внешнюю политику (по 8%). Примерно 7% респондентов считают, что главным предметом гордости является президент России Владимир Путин. Еще столько же гордятся страной, потому что родились здесь.
Среди событий, которые вызывали чувство гордости, россияне назвали присоединение Крыма в 2014 г. и спецоперацию на Украине (по 17%). В апреле 2022 г. так считали по 18% россиян. Среди других поводов для гордости россияне назвали достижения спортсменов (11%), Олимпиаду в Сочи в 2014 г. (8%) и Чемпионат мира по футболу в 2018 г. (6%). Затруднились ответить около 37% опрошенных.
Согласно последним данным Фонда «Общественное мнение», Путину доверяют 77% граждан страны, оценивают его работу на посту президента хорошо 80% россиян.