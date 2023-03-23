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Минздрав увеличит число военных кафедр в медвузах в четыре раза

Ведомости

В следующем году Минздрав планирует увеличить число военных учебных центров (ВУЦ, ранее — военные кафедры. — Прим. «Ведомостей») с 4 до 17. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на на комментарий Минздрава к обращению депутата Госдумы Яны Лантратовой.

21 марта первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поинтересовалась у министра здравоохранения Михаила Мурашко, планирует ли ведомство увеличить количество военных кафедр в медицинских вузах. Она отметила, что такая мера актуальна «в условиях складывающейся военно-политической обстановки».

В Минздраве на запрос издания сообщили, что сейчас ВУЦ есть в четырех подведомственных вузах — Сеченовском университете, МГМСУ имени Евдокимова, Ростовском государственном медуниверситете и Тихоокеанском государственном медуниверситете. В центрах студенты обучаются по программам военной подготовки кадровых офицеров (шесть лет обучения) и подготовки офицеров запаса (четыре года обучения; начало обучения на втором курсе).

Как отметили в Минздраве, с 2024 г. ВУЦ откроются еще в 13 вузах, там планируют обучать офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям. Вопрос прорабатывает совместно с Минобороны РФ, сообщили в ведомстве.

В своем обращении Лантратова привела результаты опроса медиков, проведенного командой мобильного приложения «Справочник врача». Выяснилось, что более половины гражданских врачей не умеют оказывать военно-полевую помощь. Только 38,5% специалистов заявили, что их воинская должность и ВУС в военном билете соответствуют полученному медицинскому образованию. Еще 36% медиков присвоена специальность среднего или младшего медперсонала, а 8% получили специальность, вовсе не связанную с медициной. В связи с «событиями 2022 года» 79% опрошенных поддержали возвращение военных кафедр в медицинские вузы.

«Коммерсантъ» пишет, что во время частичной мобилизации осенью 2022 г. пересмотреть «военно-учетные специальности медиков в зависимости от их гражданской специализации» Минобороны призывал депутат доктор медицинских наук Сергей Леонов. По его словам, были случаи, когда врачей-травматологов и хирургов призывали на службу как младший персонал.

При этом президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин назвал возрождение военных кафедр в медвузах недостаточной мерой. По его словам, следует ввести дополнительное обучение военной медицине и в медорганизациях — по аналогии с ежегодной подготовкой по экстренной медицинской помощи.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал создавать военные кафедры в каждом государственном вузе. Он также предложил, чтобы студенты посещали их добровольно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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