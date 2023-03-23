Минздрав увеличит число военных кафедр в медвузах в четыре раза

В своем обращении Лантратова привела результаты опроса медиков, проведенного командой мобильного приложения «Справочник врача». Выяснилось, что более половины гражданских врачей не умеют оказывать военно-полевую помощь. Только 38,5% специалистов заявили, что их воинская должность и ВУС в военном билете соответствуют полученному медицинскому образованию. Еще 36% медиков присвоена специальность среднего или младшего медперсонала, а 8% получили специальность, вовсе не связанную с медициной. В связи с «событиями 2022 года» 79% опрошенных поддержали возвращение военных кафедр в медицинские вузы.