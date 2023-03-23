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В Белоруссии к трем годам приговорили экс-журналиста «Комсомольской правды»

Ведомости

Минский городской суд приговорил бывшего корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщила БелТА.

Журналиста признали виновным в оскорблении президента Белоруссии, в разжигании национальной, расовой, религиозной или иной социальной вражды или розни. Приговор может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток.

В частности, суд принял постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела об оскорблении президента во время встречи депутата Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Валерия Воронецкого с гражданами.

Можейко является автором статьи о застрелившем осенью 2021 г. сотрудника Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии и затем убитом в перестрелке с силовиками жителе Минска Андрее Зельцере. После этого министерство информации заблокировало доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси», а сама газета сообщила о закрытии своего представительства в Минске.

4 октября 2021 г. начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун рассказал о задержании Можейко. Тогда Бегун сообщил, что журналист планировал въехать в Россию и оттуда отправиться в третью страну. Однако с учетом «принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания» Можейко вернулся в республику, где и был задержан.

Ранее по теме: В Белоруссии приговорили к 12 годам колонии экс-руководителей портала Tut.by

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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