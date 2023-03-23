В Белоруссии к трем годам приговорили экс-журналиста «Комсомольской правды»
Минский городской суд приговорил бывшего корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщила БелТА.
Журналиста признали виновным в оскорблении президента Белоруссии, в разжигании национальной, расовой, религиозной или иной социальной вражды или розни. Приговор может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток.
В частности, суд принял постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела об оскорблении президента во время встречи депутата Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Валерия Воронецкого с гражданами.
Можейко является автором статьи о застрелившем осенью 2021 г. сотрудника Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии и затем убитом в перестрелке с силовиками жителе Минска Андрее Зельцере. После этого министерство информации заблокировало доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси», а сама газета сообщила о закрытии своего представительства в Минске.
4 октября 2021 г. начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун рассказал о задержании Можейко. Тогда Бегун сообщил, что журналист планировал въехать в Россию и оттуда отправиться в третью страну. Однако с учетом «принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания» Можейко вернулся в республику, где и был задержан.