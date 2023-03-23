В Белоруссии к трем годам приговорили экс-журналиста «Комсомольской правды»

4 октября 2021 г. начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун рассказал о задержании Можейко. Тогда Бегун сообщил, что журналист планировал въехать в Россию и оттуда отправиться в третью страну. Однако с учетом «принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания» Можейко вернулся в республику, где и был задержан.