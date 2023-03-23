РУДН вернули имя первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы

Тогда же это предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Возвращение имени Патриса Лумумбы, первого председателя правительства Республики Конго, символично, потому что он погиб за свою позицию в поддержку страны, борясь за ее суверенитет, независимость», – сказал Володин. Он отметил, что политик был убит за «антизападные заявления и антизападную позицию» в интересах своего государства.