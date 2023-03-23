РУДН вернули имя первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы
Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы спустя 30 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
«Я хочу вас обрадовать, Леонид Эдуардович, я знаю, что в буквальном смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету», – ответил премьер на предложение лидера фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого вернуть имя первого премьер-министра Демократической Республики Конго РУДН (цитата по ТАСС).
22 марта Слуцкий в ходе выступления в Госдуме предложил вернуть имя Лумумбы университету. По его словам, Лумумба входит в число тех «великих политических деятелей», которые «отдали свои жизни за сегодняшние наши идеалы и цели», и поэтому университет должен носить его имя.
Тогда же это предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Возвращение имени Патриса Лумумбы, первого председателя правительства Республики Конго, символично, потому что он погиб за свою позицию в поддержку страны, борясь за ее суверенитет, независимость», – сказал Володин. Он отметил, что политик был убит за «антизападные заявления и антизападную позицию» в интересах своего государства.
Лумумба был первым премьер-министром Конго и считается одним из лидеров национально-освободительного движения народов Африки. Имя Лумумбы было присвоено Университету дружбы народов в 1961 г., однако в 1992 г. его убрали из-за переименования учреждения в РУДН.