Минюст признал иноагентами юриста Чикова и блогера Варламова
Минюст пополнил реестр иноагентов, добавив туда юриста Павла Чикова и блогера Илью Варламова. Обновленный документ опубликован на сайте ведомства.
Помимо этого, в перечень иноагентов попали политолог Руслан Айсин, общественный деятель Светлана Лада-Русь (Пеунова), корреспондент телеканала «Дождь» (также признан Минюстом СМИ-иноагентом) Богдан Бакалейко, а также сайт «Парни Плюс».
Последний раз Минюст объявлял о новых иноагентах 10 марта. Тогда в реестр были включены экономист Сергей Гуриев, блогер Ника Водвуд (nixelpixel), бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, экс-глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон, журналист Даниил Губарев, а также две организации – Всемирный фонд природы (WWF) и фонд «Свободная Бурятия». Всего сейчас в реестре иноагентов находится 565 людей и организаций.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.