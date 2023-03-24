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Общество

Аналитики «Авито» назвали самые популярные экопривычки россиян

Ведомости

Самыми распространенными полезными для экологии привычками в России являются экономия воды и электричества, перепродажа ненужных вещей и сортировка мусора, говорится в исследовании аналитиков «Авито».

Так, экономить воду и электричество стараются 41% респондентов, причем эта привычка больше распространена среди россиян старше 45 лет. Как отметили авторы опроса, она помогает не только сэкономить на ЖКХ, но и сократить потребление природных ресурсов.

Такая же доля (41%) опрошенных отметили, что перепродают ненужные вещи, в том числе и новые. Эта привычка более распространена среди россиян 25-34 лет и чаще всего встречается в Москве и Санкт-Петербурге. А 17% россиян указали на то, что активно покупают товары с рук вместо приобретения новых. Как отметили в «Авито», перепродажа товаров на платформе в 2020-2022 гг. предотвратила выброс более 55 млн тонн парниковых газов.

Сортировкой мусора занимаются 35% россиян, чаще других это делают люди старшего возраста. Еще по 34% респондентов используют меньше пластика и полиэтилена, а также сдают на переработку лампочки и батарейки.

Уборкой мусора в лесу и на берегах водоемов занимаются 20% россиян, а сбором макулатуры – 22%. При этом никаких экопривычек не имеют лишь 11% опрошенных, поскольку, на их взгляд, для этого нет необходимой инфраструктуры.

25 марта по всему миру пройдет очередная акция «Час Земли», участники которой выключат на один час свет и все электроприборы. Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственно относиться к природе и ресурсам планеты. Исследование ВЦИОМ показало, что о данной акции знает половина россиян (56%), с 2019 г. показатель не изменился, но он выше на 21 п. п. по сравнению с 2013 г. (35%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных