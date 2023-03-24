Аналитики «Авито» назвали самые популярные экопривычки россиян

Такая же доля (41%) опрошенных отметили, что перепродают ненужные вещи, в том числе и новые. Эта привычка более распространена среди россиян 25-34 лет и чаще всего встречается в Москве и Санкт-Петербурге. А 17% россиян указали на то, что активно покупают товары с рук вместо приобретения новых. Как отметили в «Авито», перепродажа товаров на платформе в 2020-2022 гг. предотвратила выброс более 55 млн тонн парниковых газов.