Аналитики «Авито» назвали самые популярные экопривычки россиян
Самыми распространенными полезными для экологии привычками в России являются экономия воды и электричества, перепродажа ненужных вещей и сортировка мусора, говорится в исследовании аналитиков «Авито».
Так, экономить воду и электричество стараются 41% респондентов, причем эта привычка больше распространена среди россиян старше 45 лет. Как отметили авторы опроса, она помогает не только сэкономить на ЖКХ, но и сократить потребление природных ресурсов.
Такая же доля (41%) опрошенных отметили, что перепродают ненужные вещи, в том числе и новые. Эта привычка более распространена среди россиян 25-34 лет и чаще всего встречается в Москве и Санкт-Петербурге. А 17% россиян указали на то, что активно покупают товары с рук вместо приобретения новых. Как отметили в «Авито», перепродажа товаров на платформе в 2020-2022 гг. предотвратила выброс более 55 млн тонн парниковых газов.
Сортировкой мусора занимаются 35% россиян, чаще других это делают люди старшего возраста. Еще по 34% респондентов используют меньше пластика и полиэтилена, а также сдают на переработку лампочки и батарейки.
Уборкой мусора в лесу и на берегах водоемов занимаются 20% россиян, а сбором макулатуры – 22%. При этом никаких экопривычек не имеют лишь 11% опрошенных, поскольку, на их взгляд, для этого нет необходимой инфраструктуры.
25 марта по всему миру пройдет очередная акция «Час Земли», участники которой выключат на один час свет и все электроприборы. Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственно относиться к природе и ресурсам планеты. Исследование ВЦИОМ показало, что о данной акции знает половина россиян (56%), с 2019 г. показатель не изменился, но он выше на 21 п. п. по сравнению с 2013 г. (35%).