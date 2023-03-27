В Таиланде шестерым туристам выдали красные и желтые карточки из-за нарушения правил

Система карточек действует только на Пхукете. Ее ввели с 1 марта 2023 г. Красные карточки означают депортацию из страны и запрет на повторный въезд, их выдают в том случае, если иностранец совершил правонарушение повторно. Желтые карточки подразумевают, что турист может остаться до конца разрешенного срока, но затем не сможет въехать в страну еще раз, их выдают, если правила были нарушены впервые.