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В Таиланде шестерым туристам выдали красные и желтые карточки из-за нарушения правил

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Шестерым туристам, нарушившим правила пребывания в Таиланде, выдали красные и желтые карточки. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на данные иммиграционной службы Пхукета.

Красные карточки получили граждане Швеции и Франции, уточняет издание. Желтые были предъявлены двум туристам из Франции, а также гражданину Украины и гражданину Швеции. Какие именно правонарушения совершили путешественники, не уточняется.

По данным иммиграционной службы, сейчас в отношении еще 181 иностранца рассматриваются уголовные дела или ведутся судебные процессы. Отмечается, что большинство из них являются выходцами из Франции, Великобритании, России, Мьянмы и Камбоджи. Среди самых распространенных правонарушений — вождение в нетрезвом виде, просроченное пребывание, незаконный въезд в страну и работа без разрешения.

Система карточек действует только на Пхукете. Ее ввели с 1 марта 2023 г. Красные карточки означают депортацию из страны и запрет на повторный въезд, их выдают в том случае, если иностранец совершил правонарушение повторно. Желтые карточки подразумевают, что турист может остаться до конца разрешенного срока, но затем не сможет въехать в страну еще раз, их выдают, если правила были нарушены впервые.

Как отмечает The Thaiger, карточки таких цветов были приняты по аналогии с футбольной системой, где за нарушение правил при показе судьей желтой карточки игроку выносится предупреждение, а при демонстрации красной его удаляют с поля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных