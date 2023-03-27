В Таиланде шестерым туристам выдали красные и желтые карточки из-за нарушения правил
Шестерым туристам, нарушившим правила пребывания в Таиланде, выдали красные и желтые карточки. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на данные иммиграционной службы Пхукета.
Красные карточки получили граждане Швеции и Франции, уточняет издание. Желтые были предъявлены двум туристам из Франции, а также гражданину Украины и гражданину Швеции. Какие именно правонарушения совершили путешественники, не уточняется.
По данным иммиграционной службы, сейчас в отношении еще 181 иностранца рассматриваются уголовные дела или ведутся судебные процессы. Отмечается, что большинство из них являются выходцами из Франции, Великобритании, России, Мьянмы и Камбоджи. Среди самых распространенных правонарушений — вождение в нетрезвом виде, просроченное пребывание, незаконный въезд в страну и работа без разрешения.
Система карточек действует только на Пхукете. Ее ввели с 1 марта 2023 г. Красные карточки означают депортацию из страны и запрет на повторный въезд, их выдают в том случае, если иностранец совершил правонарушение повторно. Желтые карточки подразумевают, что турист может остаться до конца разрешенного срока, но затем не сможет въехать в страну еще раз, их выдают, если правила были нарушены впервые.
Как отмечает The Thaiger, карточки таких цветов были приняты по аналогии с футбольной системой, где за нарушение правил при показе судьей желтой карточки игроку выносится предупреждение, а при демонстрации красной его удаляют с поля.