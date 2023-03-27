Госархив впервые опубликовал кадры с места гибели Юрия Гагарина

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 г. при заходе на посадку после полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 с бортовым номером 18. Полет начался в 10:18, а уже в 10:30 Гагарин сообщил о завершении выполнения тренировочных упражнений. При заходе на посадку со скоростью около 700 км/ч и под углом 50 градусов самолет врезался в землю в 3 км от деревни Новоселово во Владимирской области. Точная причина авиакатастрофы так и не была установлена, сказано в материале.