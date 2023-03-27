Госархив впервые опубликовал кадры с места гибели Юрия Гагарина
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) в годовщину смерти первого летчика-космонавта Юрия Гагарина впервые опубликовал кадры с места его гибели. Об этом сообщает пресс-служба РГАНТД в своем Telegram-канале.
«27 марта 1968 г. во время тренировочного полета на истребителе УТИ МиГ-15 погибли Герои Советского Союза Ю.А. Гагарин и В.С. Серёгин. РГАНТД впервые публикует фотографии с места авиакатастрофы в материале Сергея Шамсутдинова», – сказано в сообщении.
На фотографиях видны обломки фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15, на котором выполняли полет сам Гагарин и военный летчик Владимир Серегин. Кадры были сняты на следующий день после авиакатастрофы, 28 марта 1968 г. Кроме того, архив опубликовал фотографии с похорон Гагарина и Серегина 30 марта.
Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 г. при заходе на посадку после полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 с бортовым номером 18. Полет начался в 10:18, а уже в 10:30 Гагарин сообщил о завершении выполнения тренировочных упражнений. При заходе на посадку со скоростью около 700 км/ч и под углом 50 градусов самолет врезался в землю в 3 км от деревни Новоселово во Владимирской области. Точная причина авиакатастрофы так и не была установлена, сказано в материале.