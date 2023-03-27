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Суд в Москве заочно арестовал Петра Верзилова

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (также признан СМИ-иноагентом) по делу о фейках о российской армии, передает пресс-служба суда.

«Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Верзилова Петра Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», – говорится в сообщении.

Поводом стали его публикации в Twitter и Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской) о событиях в Буче. В материалах дела говорится, что Верзилов «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине», пишет ТАСС.

Осенью 2021 г. Верзилов был объявлен в розыск в рамках уголовного дела из-за того, что он не уведомил о наличии канадского паспорта. В июле 2020 г. Верзилов сообщил о возбуждении против него уголовного дела по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

Верзилов покинул Россию и в настоящий момент он находится в Ватикане, утверждает следствие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных