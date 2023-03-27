Cемь человек погибли после стрельбы в школе в американском Нэшвилле
В результате стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле (американский штат Теннесси) погибли по меньшей мере шесть человек и стрелок, осуществивший преступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя местной больницы.
По данным газеты, трое детей с огнестрельными ранениями были госпитализированы, врачи констатировали их смерть уже в больнице. Женщина-стрелок, вооруженная двумя винтовками и пистолетом, также убила троих взрослых.
«Полиция приняла меры в отношении стрелка, который в результате погиб», – говорилось в сообщении в Twitter полицейского департамента.
В октябре прошлого года в школе города Сент-Луис (штат Миссури, США) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, включая стрелка. Среди жертв стрельбы — взрослая женщина и девушка-подросток, ранения разной степени тяжести получили еще несколько человек. В США в 2022 г. было не менее 33 случаев стрельбы в школах.