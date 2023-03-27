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Cемь человек погибли после стрельбы в школе в американском Нэшвилле

Ведомости

В результате стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле (американский штат Теннесси) погибли по меньшей мере шесть человек и стрелок, осуществивший преступление, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя местной больницы.

По данным газеты, трое детей с огнестрельными ранениями были госпитализированы, врачи констатировали их смерть уже в больнице. Женщина-стрелок, вооруженная двумя винтовками и пистолетом, также убила троих взрослых.

«Полиция приняла меры в отношении стрелка, который в результате погиб», – говорилось в сообщении в Twitter полицейского департамента.

В октябре прошлого года в школе города Сент-Луис (штат Миссури, США) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, включая стрелка. Среди жертв стрельбы — взрослая женщина и девушка-подросток, ранения разной степени тяжести получили еще несколько человек. В США в 2022 г. было не менее 33 случаев стрельбы в школах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных