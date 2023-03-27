Cемь человек погибли после стрельбы в школе в американском Нэшвилле

В октябре прошлого года в школе города Сент-Луис (штат Миссури, США) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, включая стрелка. Среди жертв стрельбы — взрослая женщина и девушка-подросток, ранения разной степени тяжести получили еще несколько человек. В США в 2022 г. было не менее 33 случаев стрельбы в школах.