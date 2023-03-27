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Курчатовский институт переведен под научное руководство РАН

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Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН), сообщает «Интерфакс». Изменение в устав НИЦ внесло постановление правительства от 24 марта 2023 г.

«Научное и научно-методическое руководство деятельностью Центра осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"», – говорится в документе.

О возможном переводе под научно-методическое руководство РАН Курчатовского института в начале февраля на заседании президентского Совета по науке и образованию заявлял президент РАН Геннадий Красников.

По словам президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, инициатива была сформирована двумя научными организациями совместно «как пилотный проект, конкретно над Курчатовским институтом, как это и было в советское время».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных