Курчатовский институт переведен под научное руководство РАН
Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН), сообщает «Интерфакс». Изменение в устав НИЦ внесло постановление правительства от 24 марта 2023 г.
«Научное и научно-методическое руководство деятельностью Центра осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"», – говорится в документе.
О возможном переводе под научно-методическое руководство РАН Курчатовского института в начале февраля на заседании президентского Совета по науке и образованию заявлял президент РАН Геннадий Красников.
По словам президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, инициатива была сформирована двумя научными организациями совместно «как пилотный проект, конкретно над Курчатовским институтом, как это и было в советское время».